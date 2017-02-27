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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9729973097319732>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:20

  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники?


Економічний суверенітет повоєнної України: ані кроку назад?
Неприємні, але потрібні поступки
25 липня, 2022, 08:30

https://zn.ua/ukr/macrolevel/ekonomichnij-suverenitet-povojennoji-ukrajini-ani-kroku-nazad.html
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:33

  Грйс-мэн написав:
  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники?


Економічний суверенітет повоєнної України: ані кроку назад?
Неприємні, але потрібні поступки
25 липня, 2022, 08:30

https://zn.ua/ukr/macrolevel/ekonomichnij-suverenitet-povojennoji-ukrajini-ani-kroku-nazad.html


И что нового, кроме очередного бла-бла-бла, написал нам иностранный эксперт?
Поступитесь экономическим суверенитетом? Ок, поступились, нас (Ермака и Тимошенко) контролирует Олаф. Какую экономическую модель мы используем? Ту же, что и сейчас?
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:05

  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.

Коррупционный запас прочности огромный (скрутки НДС, копеечные ренты за надра и многое другое), если избавиться от коррупции (и за одно от лишних паразитов) хотя бы на 80%, то у бюджета откроется второе дыхание. А если не убрать коррупцию, но убрать импортный НДС, то будет опка.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 26 лип, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:06

  striped написав:И что нового, кроме очередного бла-бла-бла, написал нам иностранный эксперт?
Поступитесь экономическим суверенитетом? Ок, поступились, нас (Ермака и Тимошенко) контролирует Олаф. Какую экономическую модель мы используем? Ту же, что и сейчас?

"Экономический суверенитет" никто не уступит.
Значит, будут использовать ту же модель: "чтобы корова меньше ела, и больше давала молока - её нужно меньше кормить, и больше доить"
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Щось готівка в столиці почала підбиратись до 40.
Прийом 39.40, продаж від 39.60.
Гадаю що 40 просто так не пройдемо, повинен бути відкат від цього рівня.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08

  somilitark написав:Щось готівка в столиці почала підбиратись до 40.
Прийом 39.40, продаж від 39.60.
Гадаю що 40 просто так не пройдемо, повинен бути відкат від цього рівня.

Ви напевно не в курсі... Я перший хто це вам скаже... Розумієте - в країні війна, повномаштабна фаза почалась в кінці лютого цього року... Під час війни - гіперінфляція звичне діло...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:08

  Грйс-мэн написав:"Экономический суверенитет" никто не уступит.
Значит, будут использовать ту же модель: "чтобы корова меньше ела, и больше давала молока - её нужно меньше кормить, и больше доить"


Я пытался не отходить от основной идеи - где ж Святой Грааль Маршалла кроется?

Но если рассуждать про "экономич суверенитет" из статьи то больше похоже что она написана кураторами Орбана, а не экономистом. И действительно - а зачем нам победа в войне, если вдобавок к разрушенной стране нужно еще и экономич суверенитет отдать???

Ну про меньше кормить и больше доить - нам же никто до сих пор не сартикулировал даже это. Я готов даже к такому "прогрессивному" подходу, но боюсь в полупустой стране доить можно разве что стефанчука.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:22

  somilitark написав:Щось готівка в столиці почала підбиратись до 40.
Прийом 39.40, продаж від 39.60.
Гадаю що 40 просто так не пройдемо, повинен бути відкат від цього рівня.

С 2011 года, когда в Сирии началась война, курс сирийского фунта обесценился в 50 раз.
Но нужно признать, динамика обесценивания в первые месяцы была на уровне с гривной.
Так что вариант плавного девала - тоже вариант.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:Я пытался не отходить от основной идеи - где ж Святой Грааль Маршалла кроется?

Павло Шеремета
Привид плану Маршалла https://nv.ua/ukr/opinion/dopomoga-ukra ... 58691.html
Джордж Маршалл, представляючи ідею Плану європейської відбудови у Гарвардському університеті 75 років тому, влітку 1947 року сказав: «Його метою має бути відродження працездатної економіки у світі, щоб дозволити появу політичних і соціальних умов, у яких можуть існувати вільні інституції».
Первинний план Маршалла супроводжувався твердими гарантіями безпеки для країн-учасників. Суботній ракетний обстріл одеського порту є повчальним.
Валові інвестиції в Україні (12% від ВВП у 2021) сильно відставали від світу навіть до війни, швидше за все, відображаючи: а) відносну економічну несвободу в країні і складність ведення бізнесу, б) відносно невисокі валові заощадження (12% від ВВП в Україні).
Що потрібно, щоб підняти рівень заощаджень у країні? Відповім лише штрихами — макрофінансова стабільність (щоб заощадження не знецінювались), економічна свобода і легкість ведення бізнесу, пенсійна, освітня і медична реформи (люди у світі заощаджують на свій бізнес, свою пенсію, освіту — свою або дітей і на своє здоров’я). Тому на мій погляд, основою модернізації України будуть не мости з електростанціями, а післявоєнне рішення більшості українців нести особисту відповідальність за свій добробут, пенсію, освіту і здоров’я. Тоді швидко з’являться внутрішні кошти і на мости, і на електростанції і на багато чого іншого.

Потопаючі якби мають надіятись в першу чергу на себе. А щодо стабільності і т.д., то якраз курс нац.валюти відображав і відображає реальність заощаджень і т.д.
П.С. Сьогодні бачу колосальні черги під приватом, а-банком аля юліна тища. Пенсіонери ломанулись оформляти якусь міжнародну допомогу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:28

До цього рiзниця мiж курсом НБУ та готiвковим була 25%

Тобто слiд i зараз зупинку готiвкового курсу очiкувати десь на 42-43
Xenon
 
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