striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники?
Економічний суверенітет повоєнної України: ані кроку назад? Неприємні, але потрібні поступки 25 липня, 2022, 08:30
striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники?
Економічний суверенітет повоєнної України: ані кроку назад? Неприємні, але потрібні поступки 25 липня, 2022, 08:30
И что нового, кроме очередного бла-бла-бла, написал нам иностранный эксперт? Поступитесь экономическим суверенитетом? Ок, поступились, нас (Ермака и Тимошенко) контролирует Олаф. Какую экономическую модель мы используем? Ту же, что и сейчас?
striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
Коррупционный запас прочности огромный (скрутки НДС, копеечные ренты за надра и многое другое), если избавиться от коррупции (и за одно от лишних паразитов) хотя бы на 80%, то у бюджета откроется второе дыхание. А если не убрать коррупцию, но убрать импортный НДС, то будет опка.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Вів 26 лип, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
striped написав:И что нового, кроме очередного бла-бла-бла, написал нам иностранный эксперт? Поступитесь экономическим суверенитетом? Ок, поступились, нас (Ермака и Тимошенко) контролирует Олаф. Какую экономическую модель мы используем? Ту же, что и сейчас?
"Экономический суверенитет" никто не уступит. Значит, будут использовать ту же модель: "чтобы корова меньше ела, и больше давала молока - её нужно меньше кормить, и больше доить"
Грйс-мэн написав:"Экономический суверенитет" никто не уступит. Значит, будут использовать ту же модель: "чтобы корова меньше ела, и больше давала молока - её нужно меньше кормить, и больше доить"
Я пытался не отходить от основной идеи - где ж Святой Грааль Маршалла кроется?
Но если рассуждать про "экономич суверенитет" из статьи то больше похоже что она написана кураторами Орбана, а не экономистом. И действительно - а зачем нам победа в войне, если вдобавок к разрушенной стране нужно еще и экономич суверенитет отдать???
Ну про меньше кормить и больше доить - нам же никто до сих пор не сартикулировал даже это. Я готов даже к такому "прогрессивному" подходу, но боюсь в полупустой стране доить можно разве что стефанчука.
somilitark написав:Щось готівка в столиці почала підбиратись до 40. Прийом 39.40, продаж від 39.60. Гадаю що 40 просто так не пройдемо, повинен бути відкат від цього рівня.
С 2011 года, когда в Сирии началась война, курс сирийского фунта обесценился в 50 раз. Но нужно признать, динамика обесценивания в первые месяцы была на уровне с гривной. Так что вариант плавного девала - тоже вариант.
striped написав:Я пытался не отходить от основной идеи - где ж Святой Грааль Маршалла кроется?
Павло Шеремета Привид плану Маршалла https://nv.ua/ukr/opinion/dopomoga-ukra ... 58691.html Джордж Маршалл, представляючи ідею Плану європейської відбудови у Гарвардському університеті 75 років тому, влітку 1947 року сказав: «Його метою має бути відродження працездатної економіки у світі, щоб дозволити появу політичних і соціальних умов, у яких можуть існувати вільні інституції». Первинний план Маршалла супроводжувався твердими гарантіями безпеки для країн-учасників. Суботній ракетний обстріл одеського порту є повчальним. Валові інвестиції в Україні (12% від ВВП у 2021) сильно відставали від світу навіть до війни, швидше за все, відображаючи: а) відносну економічну несвободу в країні і складність ведення бізнесу, б) відносно невисокі валові заощадження (12% від ВВП в Україні). Що потрібно, щоб підняти рівень заощаджень у країні? Відповім лише штрихами — макрофінансова стабільність (щоб заощадження не знецінювались), економічна свобода і легкість ведення бізнесу, пенсійна, освітня і медична реформи (люди у світі заощаджують на свій бізнес, свою пенсію, освіту — свою або дітей і на своє здоров’я). Тому на мій погляд, основою модернізації України будуть не мости з електростанціями, а післявоєнне рішення більшості українців нести особисту відповідальність за свій добробут, пенсію, освіту і здоров’я. Тоді швидко з’являться внутрішні кошти і на мости, і на електростанції і на багато чого іншого.
Потопаючі якби мають надіятись в першу чергу на себе. А щодо стабільності і т.д., то якраз курс нац.валюти відображав і відображає реальність заощаджень і т.д. П.С. Сьогодні бачу колосальні черги під приватом, а-банком аля юліна тища. Пенсіонери ломанулись оформляти якусь міжнародну допомогу.