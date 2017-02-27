striped написав:

А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.