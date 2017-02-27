RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9730973197329733>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:32

  Xenon написав:До цього рiзниця мiж курсом НБУ та готiвковим була 25%

Тобто слiд i зараз зупинку готiвкового курсу очiкувати десь на 42-43

разница будет до тех пор пока не откроют МБ
Олежан
 
Повідомлень: 756
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Отправил жену кинуть 50к на Газбанк. Ну его этот курс по 40 грн )))

Правда долго оформляют. Час, примерно.

Курс 36.6 + 1% + 0.5% комиссия. Первое открытие с конвертацией, а пополнять только баксами )
Andrey2512
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:44

  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.

никто нас в ближайшее десятилетие в ЕС не возьмёт.
Помню в 2004 после майдана Ющенко в парламенте ЕС говорил что европа в конце года спросит сама почему мы не в ЕС ещё....прошло 18 лет
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 20.01.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Такое конечно, лучше уже в Отпуск жену отправить, и там с карточки снять) и Отдых, и польза)))
Shummi
 
Повідомлень: 439
З нами з: 08.12.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В ОТП сказали в отделении, нет таких депозитов у них. чтоб гривной пополнить долларовый.
overfin
 
Повідомлень: 107
З нами з: 12.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:55

Shummi

По 12.5к в неделю?) Больше потратит, чем снимет )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 146
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:56

  Andrey2512 написав:Отправил жену кинуть 50к на Газбанк. Ну его этот курс по 40 грн )))

Это если потом вернут долларом в ином случае проблема не решается.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 352
З нами з: 31.07.19
Подякував: 241 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:03

  Xenon написав:До цього рiзниця мiж курсом НБУ та готiвковим була 25%

Тобто слiд i зараз зупинку готiвкового курсу очiкувати десь на 42-43

Не ищите логику там где ее нет априори.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11340
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08

  overfin написав:В ОТП сказали в отделении, нет таких депозитов у них. чтоб гривной пополнить долларовый.


Я лично вчера открыл такой. А менеджера заставьте изучать программные продукты.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38362
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3706 раз.
Подякували: 11752 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08

На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.

Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38362
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3706 раз.
Подякували: 11752 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 9730973197329733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pontardawe88, Хомякоид і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30962 32992325
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 14:21
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11294280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533856
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (291)
26.07.2022 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.