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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лип, 2022 13:32
Xenon написав:
До цього рiзниця мiж курсом НБУ та готiвковим була 25%
Тобто слiд i зараз зупинку готiвкового курсу очiкувати десь на 42-43
разница будет до тех пор пока не откроют МБ
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Олежан
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:40
Отправил жену кинуть 50к на Газбанк. Ну его этот курс по 40 грн )))
Правда долго оформляют. Час, примерно.
Курс 36.6 + 1% + 0.5% комиссия. Первое открытие с конвертацией, а пополнять только баксами )
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:44
striped написав:
А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
никто нас в ближайшее десятилетие в ЕС не возьмёт.
Помню в 2004 после майдана Ющенко в парламенте ЕС говорил что европа в конце года спросит сама почему мы не в ЕС ещё....прошло 18 лет
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konstantin kirovograd
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:45
Такое конечно, лучше уже в Отпуск жену отправить, и там с карточки снять) и Отдых, и польза)))
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Shummi
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:47
В ОТП сказали в отделении, нет таких депозитов у них. чтоб гривной пополнить долларовый.
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overfin
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:55
Shummi
По 12.5к в неделю?) Больше потратит, чем снимет )))
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 лип, 2022 13:56
Andrey2512 написав:
Отправил жену кинуть 50к на Газбанк. Ну его этот курс по 40 грн )))
Это если потом вернут долларом в ином случае проблема не решается.
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копейка
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:03
Xenon написав:
До цього рiзниця мiж курсом НБУ та готiвковим була 25%
Тобто слiд i зараз зупинку готiвкового курсу очiкувати десь на 42-43
Не ищите логику там где ее нет априори.
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antey1969
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08
overfin написав:
В ОТП сказали в отделении, нет таких депозитов у них. чтоб гривной пополнить долларовый.
Я лично вчера открыл такой. А менеджера заставьте изучать программные продукты.
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Evgeny
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08
На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.
Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
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Evgeny
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