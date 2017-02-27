копейка написав:Это если потом вернут долларом в ином случае проблема не решается.
Газмяс открывает 2 карты: гривневую и валютную. Пополняется гривневая карта, подается заявка, после которой покупается валюта на межбанке и ложится на депо. Депо возвращается в валюте на валютную карту.
Как рассказал менеджер жене, 1 раз в месяц депо можно пополнять. Валютой на 50к грн. То есть, через 3 мес можно будет забрать валюты на 150к грн.
striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
В следующем году в ЕС? Это звучит сказочно и неправдоподобно. Такое решение сразу положит на плечи восстановление Украины, а это как минимум 750 ярдов. При том кризисе, что в ЕС сейчас оно им надо? Правдоподобно выглядит присоединение после восстановления. Но это уже не год и не два.
Andrey2512 написав: через 3 мес можно будет забрать валюты на 150к грн.
Меня и волнует можно ли будет забрать..., если все так быстро меняется. Сейчас же решение про депозиты принято "чтобы уменьшить спрос на валюту", через 3 месяца давления на курс уже не будет?
так упадет же вроде как на валютную карту, при отсутствии валютного кэша можно будет вывести безналом. Или есть опасения что Укргаз к примеру отправят на Фонд. Ну тогда уже вся банковская система посыпится.
Ukraine shifts gear with debt deals as war takes toll on finances
Восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка "піде в круте піке", незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.
Про це йдеться у матеріалі Financial Times.
Журналісти зазначають, що через війну щомісячні витрати збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Крім того, влада може піти на ще рішучіші заходи.
"Щось має відбутися всередині країни – або підвищити податки, або скоротити витрати, якщо це не критично. Усі думали, що війна скоро закінчиться... Але це триватиме місяці, якщо не роки", – прогнозує професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.
За словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, будь-які додаткові податки на підприємства можуть призвести до їхнього банкрутства, що тільки посилить гуманітарну кризу.
За її словами, якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на теперішньому рівні, то восени в країні знову забракне коштів.
Репко також зазначила, що без іноземної підтримки українська економіка "піде у круте піке", а продовжувати бойові дії буде неможливо.
Інвестиційний директор британської керівної компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.
За його словами, Київ може опинитись у ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями.
"Якщо вони спалять свої резерви, їм доведеться вирішувати, платити солдатам чи медсестрам. У них будуть проблеми з управлінням школами та лікарнями. Це катастрофа", – сказав він.
striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
никто нас в ближайшее десятилетие в ЕС не возьмёт. Помню в 2004 после майдана Ющенко в парламенте ЕС говорил что европа в конце года спросит сама почему мы не в ЕС ещё....прошло 18 лет
Ющ не сподобился за 5 лет правления подать заявку на вступление в ЕС. Расказывал про бджоли и глэчики. Сейчас заявка подана и утверждена. Так что при желании может все очень быстро пройти.