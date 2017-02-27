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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08

На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты
Аккорд
ОТП
Укргаз
Кредитвест.

Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:14

  Sam17a написав:
  somilitark написав:Щось готівка в столиці почала підбиратись до 40.
Прийом 39.40, продаж від 39.60.
Гадаю що 40 просто так не пройдемо, повинен бути відкат від цього рівня.

Ви напевно не в курсі... Я перший хто це вам скаже... Розумієте - в країні війна, повномаштабна фаза почалась в кінці лютого цього року... Під час війни - гіперінфляція звичне діло...


Гіперінфляція - це коли включають друкарський верстат на повну і заливають ним усі бюджетні проблеми, у нас такого не передбачається, та й Європа не дасть.


До цього рiзниця мiж курсом НБУ та готiвковим була 25%

А зараз може бути і менше, і більше, і взагалі будь-якою цифрою, ситуація змінюється постійно.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  копейка написав:Это если потом вернут долларом в ином случае проблема не решается.



Газмяс открывает 2 карты: гривневую и валютную. Пополняется гривневая карта, подается заявка, после которой покупается валюта на межбанке и ложится на депо. Депо возвращается в валюте на валютную карту.

Как рассказал менеджер жене, 1 раз в месяц депо можно пополнять. Валютой на 50к грн. То есть, через 3 мес можно будет забрать валюты на 150к грн.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:25

  Andrey2512 написав: через 3 мес можно будет забрать валюты на 150к грн.

Меня и волнует можно ли будет забрать..., если все так быстро меняется. Сейчас же решение про депозиты принято "чтобы уменьшить спрос на валюту", через 3 месяца давления на курс уже не будет?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.


В следующем году в ЕС? Это звучит сказочно и неправдоподобно. Такое решение сразу положит на плечи восстановление Украины, а это как минимум 750 ярдов. При том кризисе, что в ЕС сейчас оно им надо? Правдоподобно выглядит присоединение после восстановления. Но это уже не год и не два.
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Аккорд
ОТП
Укргаз
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альфа
jerua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:43

  копейка написав:
  Andrey2512 написав: через 3 мес можно будет забрать валюты на 150к грн.

Меня и волнует можно ли будет забрать..., если все так быстро меняется. Сейчас же решение про депозиты принято "чтобы уменьшить спрос на валюту", через 3 месяца давления на курс уже не будет?
так упадет же вроде как на валютную карту, при отсутствии валютного кэша можно будет вывести безналом. Или есть опасения что Укргаз к примеру отправят на Фонд. Ну тогда уже вся банковская система посыпится.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:10

Evgeny гос. Укрексимбанк Курс 36.6 + 1% + 0.3% комиссия + открытие счета 250грн.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:10

rapyd777

та да))) тут уже не до депо будет ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:18

  jerua написав:
  Evgeny написав:Аккорд
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альфа


гос. Укрексимбанк: 36.6 +1 % +0.3% ком.+250 грн.откр.счета
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