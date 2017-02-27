Evgeny написав:На сегодня 4 банка продают валюту на днпозиты Аккорд ОТП Укргаз Кредитвест.
Коллеги, если известны новые участники, сообщаейте.
Валюту на 50к грн можно ложить раз месяц или раз в 30 дней? Вопрос в чем, допустим открываю на этой неделе (в июле) первый депо, а на следующей (уже август) второй. Так работает?
Да см.https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_21072022_154 -продажу банком одній фізичній особі безготівкової іноземної валюти в обсязі, що не перевищує в еквіваленті 50 000 гривень на календарний місяць, для розміщення в цьому банку строкового вкладу (депозиту). Строк розміщення придбаних коштів на вкладному (депозитному) рахунку в банку має бути не менше трьох календарних місяців без права дострокового розірвання договору банківського вкладу та повернення такого вкладу (депозиту) фізичній особі до закінчення строку;”;
Ukraine shifts gear with debt deals as war takes toll on finances
Восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка "піде в круте піке", незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.
Про це йдеться у матеріалі Financial Times.
Журналісти зазначають, що через війну щомісячні витрати збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Крім того, влада може піти на ще рішучіші заходи.
"Щось має відбутися всередині країни – або підвищити податки, або скоротити витрати, якщо це не критично. Усі думали, що війна скоро закінчиться... Але це триватиме місяці, якщо не роки", – прогнозує професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.
За словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, будь-які додаткові податки на підприємства можуть призвести до їхнього банкрутства, що тільки посилить гуманітарну кризу.
За її словами, якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на теперішньому рівні, то восени в країні знову забракне коштів.
Репко також зазначила, що без іноземної підтримки українська економіка "піде у круте піке", а продовжувати бойові дії буде неможливо.
Інвестиційний директор британської керівної компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.
За його словами, Київ може опинитись у ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями.
"Якщо вони спалять свої резерви, їм доведеться вирішувати, платити солдатам чи медсестрам. У них будуть проблеми з управлінням школами та лікарнями. Це катастрофа", – сказав він.
striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
никто нас в ближайшее десятилетие в ЕС не возьмёт. Помню в 2004 после майдана Ющенко в парламенте ЕС говорил что европа в конце года спросит сама почему мы не в ЕС ещё....прошло 18 лет
Ющ не сподобился за 5 лет правления подать заявку на вступление в ЕС. Расказывал про бджоли и глэчики. Сейчас заявка подана и утверждена. Так что при желании может все очень быстро пройти.
Укрнеправда та статейки у ФТ як завжди – без зради нікуди. Що "без міжнародної допомоги" буде дефолт за всіма статтями – то і так зрозуміло.
Також зрозуміло, що ЗВР палити до кінця ніхто не буде, тут або далі допомогу вибивати, або різати кости. Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.
Andrey2512 написав: через 3 мес можно будет забрать валюты на 150к грн.
Меня и волнует можно ли будет забрать..., если все так быстро меняется. Сейчас же решение про депозиты принято "чтобы уменьшить спрос на валюту", через 3 месяца давления на курс уже не будет?
Похоже на лихорадочные попытки срочно освоить остатки гривны на руках пересичных. В связи с этим вспомнился старый бородатый анекдот. Забегает затасканный мужичек в бар с криком - Быстро налей стакан водки, пока не началось! Бармен молча наливает. Клиент опрокидывает и снова. - Быстро, еще стакан, а то сейчас начнется! Бармен удивляется, но наливает снова. Мужик глотает и эту пайку, и ,выпучив глаза, хрипит. - Еще стакан, а то начнется! Бармен на этот раз придерживает бутылку и спрашивает - Дядя, а деньги то у тебя есть? Мужик обмякает на стуле, возносит взгляд вверх и обречённо произносит. - Ну вот, началось...
striped написав:А меня вот мысль одна мучает - этой недавней неудачной игрой в либерализм (когда можно было под 2% работать и НДС не платить) наши экономические КШЭ гении подтвердили, что бюджет держится на импортном НДСе. Но при этом нам с высоких трибун говорят о том, что если не в НАТО, то уж в ЕС мы точно уверенно идем и вот буквально в след году там будем. Внимание, вопрос: если мы в ЕС, то ввозных пошлин не будет, НДСа не будет. Сразу европейские товары получают преимущество и баланс импорт смещается в сторону европейских производителей. Чем бюджет наполнять будут господа чиновники? Боюсь опыт Греции научил ЕС и строка "субвенции из бюджета ЕС" не прокатит.
никто нас в ближайшее десятилетие в ЕС не возьмёт. Помню в 2004 после майдана Ющенко в парламенте ЕС говорил что европа в конце года спросит сама почему мы не в ЕС ещё....прошло 18 лет
Ющ не сподобился за 5 лет правления подать заявку на вступление в ЕС. Расказывал про бджоли и глэчики. Сейчас заявка подана и утверждена. Так что при желании может все очень быстро пройти.
Угу: за 30 лет валютное регулирование "не совкового" образца сделать не смогли, а тут "все очень быстро пройти" -- _все_ совко-законодательство к Европейскому привести за "очень быстро"