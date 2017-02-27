Восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка "піде в круте піке", незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки.



Про це йдеться у матеріалі Financial Times.



Журналісти зазначають, що через війну щомісячні витрати збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Крім того, влада може піти на ще рішучіші заходи.



"Щось має відбутися всередині країни – або підвищити податки, або скоротити витрати, якщо це не критично. Усі думали, що війна скоро закінчиться... Але це триватиме місяці, якщо не роки", – прогнозує професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.



За словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, будь-які додаткові податки на підприємства можуть призвести до їхнього банкрутства, що тільки посилить гуманітарну кризу.



За її словами, якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на теперішньому рівні, то восени в країні знову забракне коштів.



Репко також зазначила, що без іноземної підтримки українська економіка "піде у круте піке", а продовжувати бойові дії буде неможливо.



Інвестиційний директор британської керівної компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.



За його словами, Київ може опинитись у ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями.



"Якщо вони спалять свої резерви, їм доведеться вирішувати, платити солдатам чи медсестрам. У них будуть проблеми з управлінням школами та лікарнями. Це катастрофа", – сказав він.

