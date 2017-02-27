zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.
під 2 млрд доларів на місяць тільки зарплати військовим це не копійки снаряди і зброя коштують не так дорого. Один Хаймерс як один Байрактар - але проблема - купити.
Під 2 млрд - це разом, все забезпечення армії, тим більше що воно повертається і крутиться в економіці. Один боєць на нулі за місяць витрачає технічного забезпечення в десятки разів більше за його зарплату. Один Байрактар коштує як десяток нещасних джавелінів, і ціна Хаймерса взагалі ніщо порівняно з вартістю ракет, які він випускає за термін служби. А ми взагалі ще й досі переважно воюємо на своїх старих запасах.
Так що ні, всі ці зарплати - це максимум відсотків 10 від загальної вартості війни. На курс вони ще якось впливають, але на загальну економіку майже ніт.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............26.07.2022..........27.07.2022 дата розрахунку.............25.07.2022...........26.07.2022 Євро................................37,4115................37,0568...-0.95% Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0134 (вчера 1.0230).
Индекс доллара DXY в 15-00 107.16 (вчера 106.41) Доллар чуть подрос, но не вышел из диапазона, в котором болтается уже около недели.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 26 липня 2022 року, до державного бюджету залучено 9 870 938 414,58 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 28.10.2022 - 93 дня - 9.5% - 537 431 150,06 грн; - до 11.01.2023 - 168 дней - 10% - 28 591 092,00 грн; - до 05.07.2023 - 343 дня - 14% - 46 694 525,74 грн; - до 27.09.2023 - 427 дней - 16% - 3 680 635 000,00 грн; - до 26.06.2024 - 700 дней - 14% - 3 712 430,04 грн; - до 25.01.2024 - 547 дней - 4% - $50 010 000,00; - до 11.01.2024 - 533 дня - 2.5% - 100 105 008,64 евро.
Результат выглядит вполне приличным. По коротким гривневым бумагам были заявки с высокой доходностью, но они были отклонены. Объем отклоненных заявок составил порядка 5 млрд. По длинным гривневым и валютным бумагам удовлетворены все заявки. Весомый объем в гривне был привлечен на 1.5 года под повысившуюся ставку, но стоит обратить внимание, что заявка была только одна. Также привлечена солидная сумма в дешевеющем евро под весьма небольшую доходность. Не исключено, что кто-то сделал ставку на перспективу подорожания евро.
zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.
під 2 млрд доларів на місяць тільки зарплати військовим це не копійки снаряди і зброя коштують не так дорого. Один Хаймерс як один Байрактар - але проблема - купити.
Під 2 млрд - це разом, все забезпечення армії, тим більше що воно повертається і крутиться в економіці. Один боєць на нулі за місяць витрачає технічного забезпечення в десятки разів більше за його зарплату.
Основне навантаження - саме зарплати. Звичайна Ракета для Хімарс шоктує 120 тисяч баксів. Залп - 1 млн. 1 млрд доларів, це 1000 залпів, або 6000 випущених ракет, що точно влучать в ціль дальністю до 80 км (хоча очевидно це гарантована дальність, реальна трохи вища і судячи з повідомлень влучань навіть може сягати 100 км+).
Одна ракета моще знищити теоретично одну невелику будівлю, в якій засіли орки, або адмінбудівлю колаборантів, бліндаж, або блок-пост. Нехай в середньому мінусуєтья 2-3 орки однією ракетою. 6000 ракет винищать 12-18 тисяч орків. Тобто за декілька мільярдів доларів можна знищити пів армії орків, херачачи по координатам з безпілотників, що також коштують копійки у порівняні з ракетами.
zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.
під 2 млрд доларів на місяць тільки зарплати військовим це не копійки снаряди і зброя коштують не так дорого. Один Хаймерс як один Байрактар - але проблема - купити.
Під 2 млрд - це разом, все забезпечення армії, тим більше що воно повертається і крутиться в економіці. Один боєць на нулі за місяць витрачає технічного забезпечення в десятки разів більше за його зарплату. Один Байрактар коштує як десяток нещасних джавелінів, і ціна Хаймерса взагалі ніщо порівняно з вартістю ракет, які він випускає за термін служби. А ми взагалі ще й досі переважно воюємо на своїх старих запасах.
Так що ні, всі ці зарплати - це максимум відсотків 10 від загальної вартості війни. На курс вони ще якось впливають, але на загальну економіку майже ніт.
а теперь на цифрах - расходы бюджета на оборону в мае 97 ярдов грн (то, что прошло через бюджет). из них декларируют сколько на зп - 60-70 ярдов (всего на зп из бюджета 110 ярдов)? % зп в расходах бюджета посчитайте сами