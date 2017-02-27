RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97339734973597369737>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:29

  Zebra написав:
  zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.

під 2 млрд доларів на місяць тільки зарплати військовим це не копійки
снаряди і зброя коштують не так дорого. Один Хаймерс як один Байрактар - але проблема - купити.

Під 2 млрд - це разом, все забезпечення армії, тим більше що воно повертається і крутиться в економіці. Один боєць на нулі за місяць витрачає технічного забезпечення в десятки разів більше за його зарплату.
Один Байрактар коштує як десяток нещасних джавелінів, і ціна Хаймерса взагалі ніщо порівняно з вартістю ракет, які він випускає за термін служби. А ми взагалі ще й досі переважно воюємо на своїх старих запасах.

Так що ні, всі ці зарплати - це максимум відсотків 10 від загальної вартості війни. На курс вони ще якось впливають, але на загальну економіку майже ніт.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 299
З нами з: 22.03.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  antey1969 написав:Похоже на лихорадочные попытки срочно освоить остатки гривны на руках пересичных.


И каким образом? Покупая на межбанке валюту за эти деньги.
Andrey2512
 
Повідомлень: 150
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:06

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............26.07.2022..........27.07.2022
дата розрахунку.............25.07.2022...........26.07.2022
Євро................................37,4115................37,0568...-0.95%
Долар США.....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0134 (вчера 1.0230).

Индекс доллара DXY в 15-00 107.16 (вчера 106.41)
Доллар чуть подрос, но не вышел из диапазона, в котором болтается уже около недели.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 26 липня 2022 року, до державного бюджету
залучено 9 870 938 414,58 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 28.10.2022 - 93 дня - 9.5% - 537 431 150,06 грн;
- до 11.01.2023 - 168 дней - 10% - 28 591 092,00 грн;
- до 05.07.2023 - 343 дня - 14% - 46 694 525,74 грн;
- до 27.09.2023 - 427 дней - 16% - 3 680 635 000,00 грн;
- до 26.06.2024 - 700 дней - 14% - 3 712 430,04 грн;
- до 25.01.2024 - 547 дней - 4% - $50 010 000,00;
- до 11.01.2024 - 533 дня - 2.5% - 100 105 008,64 евро.

Результат выглядит вполне приличным.
По коротким гривневым бумагам были заявки с высокой доходностью, но они были отклонены. Объем отклоненных заявок составил порядка 5 млрд. По длинным гривневым и валютным бумагам удовлетворены все заявки. Весомый объем в гривне был привлечен на 1.5 года под повысившуюся ставку, но стоит обратить внимание, что заявка была только одна.
Также привлечена солидная сумма в дешевеющем евро под весьма небольшую доходность. Не исключено, что кто-то сделал ставку на перспективу подорожания евро.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6561
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5499 раз.
Подякували: 16965 раз.
 
Профіль
52
27
31
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:07

  zerocool написав:
  Zebra написав:
  zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.

під 2 млрд доларів на місяць тільки зарплати військовим це не копійки
снаряди і зброя коштують не так дорого. Один Хаймерс як один Байрактар - але проблема - купити.

Під 2 млрд - це разом, все забезпечення армії, тим більше що воно повертається і крутиться в економіці. Один боєць на нулі за місяць витрачає технічного забезпечення в десятки разів більше за його зарплату.

Основне навантаження - саме зарплати. Звичайна Ракета для Хімарс шоктує 120 тисяч баксів. Залп - 1 млн. 1 млрд доларів, це 1000 залпів, або 6000 випущених ракет, що точно влучать в ціль дальністю до 80 км (хоча очевидно це гарантована дальність, реальна трохи вища і судячи з повідомлень влучань навіть може сягати 100 км+).

Одна ракета моще знищити теоретично одну невелику будівлю, в якій засіли орки, або адмінбудівлю колаборантів, бліндаж, або блок-пост. Нехай в середньому мінусуєтья 2-3 орки однією ракетою. 6000 ракет винищать 12-18 тисяч орків. Тобто за декілька мільярдів доларів можна знищити пів армії орків, херачачи по координатам з безпілотників, що також коштують копійки у порівняні з ракетами.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11528
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:25

  zerocool написав:
  Zebra написав:
  zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.

під 2 млрд доларів на місяць тільки зарплати військовим це не копійки
снаряди і зброя коштують не так дорого. Один Хаймерс як один Байрактар - але проблема - купити.

Під 2 млрд - це разом, все забезпечення армії, тим більше що воно повертається і крутиться в економіці. Один боєць на нулі за місяць витрачає технічного забезпечення в десятки разів більше за його зарплату.
Один Байрактар коштує як десяток нещасних джавелінів, і ціна Хаймерса взагалі ніщо порівняно з вартістю ракет, які він випускає за термін служби. А ми взагалі ще й досі переважно воюємо на своїх старих запасах.

Так що ні, всі ці зарплати - це максимум відсотків 10 від загальної вартості війни. На курс вони ще якось впливають, але на загальну економіку майже ніт.

а теперь на цифрах - расходы бюджета на оборону в мае 97 ярдов грн (то, что прошло через бюджет). из них декларируют сколько на зп - 60-70 ярдов (всего на зп из бюджета 110 ярдов)? % зп в расходах бюджета посчитайте сами ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 29.09.19
Подякував: 349 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:30

ДумайТЕ!©

  Zebra написав:Нехай в середньому мінусуєтья 2-3 орки однією ракетою.

Тюююююю....
Ми одним 122 снарядом таке інколи робимо(особливо, коли "на осколку"(без ковпачка)
А ракетою Хеймарс знищують переважно якусь техніку/склади/командні пункти - то там і зо 2-3 ДЕСЯТКА орків можуть знищити однією ракетою!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:40

Курс долара - на старт, увага.... )))))

Ну що ж - нарешті прийшла зарплата(14К) - це за червень!
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

Тепер чекаємо на премію(100К) і -
ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" :mrgreen:
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!! :mrgreen:

п.с.
Приватбанк - в тебе найбільше шансів "зробити всіх разом!" :mrgreen:
ДумайТЕ!© :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:44

  Shaman написав:а теперь на цифрах - расходы бюджета на оборону в мае 97 ярдов грн (то, что прошло через бюджет). из них декларируют сколько на зп - 60-70 ярдов (всего на зп из бюджета 110 ярдов)? % зп в расходах бюджета посчитайте сами ;)

Про що я й говорю - у цьому бюджеті немає витрат на виробництво техніки та снарядів, ми воюємо старими запасами, а решту від касок аж до літаків нам постачають інші країни.

Досить безпрецедентний випадок, до речі, не впевнений, що ми взагалі потягнули б переведення економіки на військові рейки, тим більш коли ракети можуть прилетіти на будь-який завод.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 299
З нами з: 22.03.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:49

  Успіх написав:Ну що ж - нарешті прийшла зарплата(14К) - це за червень!
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

Тепер чекаємо на премію(100К) і -
ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" :mrgreen:
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!! :mrgreen:

п.с.
Приватбанк - в тебе найбільше шансів "зробити всіх разом!" :mrgreen:
ДумайТЕ!© :lol:

"на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого" - это индексация инфляционная.
Сам депо можно онлайн открыть, мне разрешили в аккорде.
Но перед этим, нужно подписать заявку, по которой за гривну с текущего гривневого счета покупают на межбанке доллар, который оказывается на долларовом текущем счете. Вот этот этап нужно автоматизировать, но никто этим заниматься не будет, т.к. вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции...
citramon
 
Повідомлень: 552
З нами з: 30.07.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:50

  Сибарит написав: - до 27.09.2023 - 427 дней - 16% - 3 680 635 000,00 грн;

це вже цікавенько

  Сибарит написав:Результат выглядит вполне приличным.

теж подобається.
ScaryBee
 
Повідомлень: 85
З нами з: 27.06.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 97339734973597369737>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kuzina, pirat-d і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30962 32993348
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 14:21
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11295079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533881
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.