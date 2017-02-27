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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 лип, 2022 17:51
Успіх Ага, чекайте... Ціль цієї "акції" - випустити пару, напустити диму, зробити можливість вкрай обмеженою, аби менше валюти витратити. Мені це нагадує як раніше в кризи давли купити по 100 $ на особу.
Особисто я вирішив не приймати участі, підрахував, що мій час дорожчий за витрачений на біготню і просиджування в банках на оформлення і забирання в майбутньому.
Востаннє редагувалось Visky
в Вів 26 лип, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:53
Успіх
Теж готові відкрити валютний депо на 3 місяці?
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 лип, 2022 17:56
Visky написав:
зробити можливість вкрай обмеженою, аби менше валюти витратити
Жена сегодня отнесла гривны в банк + подписала заявку на покупку валюты. Валюта придет сказали завтра, так как очередь большая. Завтра и откроют депо.
Это газбанк
citramon написав:
вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции
В газе выходит 37.13 доллар, а в обменнике 39.9. И не известно что будет через 3 месяца
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:03
Andrey2512 написав:Успіх
Теж готові відкрити валютний депо на 3 місяці?
В держбанках - так!(але ж нема онлайну!!! - а цим свою дружину напрягати оф-лайн.... - ну не знаю, подумаю)
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:09
Andrey2512 написав: Visky написав:
зробити можливість вкрай обмеженою, аби менше валюти витратити
Жена сегодня отнесла гривны в банк + подписала заявку на покупку валюты. Валюта придет сказали завтра, так как очередь большая. Завтра и откроют депо.
Это газбанк
citramon написав:
вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции
В газе выходит 37.13 доллар, а в обменнике 39.9. И не известно что будет через 3 месяца
Премия за риск.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:09
Успіх Зауважте, що в прогресії збільшуються черги. Якщо вчора їх не було, то сьогодні вже великі, завтра, певно, - ще рази в 2 більші.
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Visky
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:10
Visky написав:
Особисто я вирішив не приймати участі, підрахував, що мій час дорожчий за витрачений на біготню і просиджування в банках на оформлення і забирання в майбутньому
Якщо я таки вирішу "напрягти" свою дружину і піти в банк, то я б і на пів-року, чи, навіть, на рік би казав відкривати депо!
А якщо б з поповненням(конвертаційним) - то ще краще було б!
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:12
Visky написав:Успіх
Зауважте, що в прогресії збільшуються черги. Якщо вчора їх не було, то сьогодні вже великі, завтра, певно, - ще рази в 2 більші.
Сумно, плять!©
Так як моїй дружині це зовсім не підходить (двоє дітей) - зайвого часу = 0!
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:19
Visky написав:
Мені це нагадує як раніше в кризи давли купити по 100 $ на особу.
"Соціальний долар" - добре пам'ятаю!
Але я тоді у Дельті їх брав на депо і - НЕ прогадав!
Хоч вона і луснула, але мені тоді видали по гарному курсу!👍
Правда - зараз зовсім інша ситуація! Війна!!!
Тому я там вище і написав - лише в ДЕРЖБАНКИ!
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Додано: Вів 26 лип, 2022 18:21
Visky написав:
Зауважте, що в прогресії збільшуються черги
Да ладно, очередей сегодня не видно было.По крайней мере на Подоле.
Успіх написав:
А якщо б з поповненням(конвертаційним) - то ще краще було б
Якраз таке поповнення і обіцяють.
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Andrey2512
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