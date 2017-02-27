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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9734973597369737>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:51

Успіх Ага, чекайте... Ціль цієї "акції" - випустити пару, напустити диму, зробити можливість вкрай обмеженою, аби менше валюти витратити. Мені це нагадує як раніше в кризи давли купити по 100 $ на особу.
Особисто я вирішив не приймати участі, підрахував, що мій час дорожчий за витрачений на біготню і просиджування в банках на оформлення і забирання в майбутньому.
Востаннє редагувалось Visky в Вів 26 лип, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:53

Успіх

Теж готові відкрити валютний депо на 3 місяці?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:зробити можливість вкрай обмеженою, аби менше валюти витратити

Жена сегодня отнесла гривны в банк + подписала заявку на покупку валюты. Валюта придет сказали завтра, так как очередь большая. Завтра и откроют депо.

Это газбанк

  citramon написав:вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции


В газе выходит 37.13 доллар, а в обменнике 39.9. И не известно что будет через 3 месяца
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:03

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  Andrey2512 написав:Успіх

Теж готові відкрити валютний депо на 3 місяці?

В держбанках - так!(але ж нема онлайну!!! - а цим свою дружину напрягати оф-лайн.... - ну не знаю, подумаю) :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:09

  Andrey2512 написав:
  Visky написав:зробити можливість вкрай обмеженою, аби менше валюти витратити

Жена сегодня отнесла гривны в банк + подписала заявку на покупку валюты. Валюта придет сказали завтра, так как очередь большая. Завтра и откроют депо.

Это газбанк

  citramon написав:вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции


В газе выходит 37.13 доллар, а в обменнике 39.9. И не известно что будет через 3 месяца

Премия за риск.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:09

Успіх Зауважте, що в прогресії збільшуються черги. Якщо вчора їх не було, то сьогодні вже великі, завтра, певно, - ще рази в 2 більші.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:10

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  Visky написав:Особисто я вирішив не приймати участі, підрахував, що мій час дорожчий за витрачений на біготню і просиджування в банках на оформлення і забирання в майбутньому

Якщо я таки вирішу "напрягти" свою дружину і піти в банк, то я б і на пів-року, чи, навіть, на рік би казав відкривати депо!
А якщо б з поповненням(конвертаційним) - то ще краще було б!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:12

  Visky написав:Успіх Зауважте, що в прогресії збільшуються черги. Якщо вчора їх не було, то сьогодні вже великі, завтра, певно, - ще рази в 2 більші.

Сумно, плять!©
Так як моїй дружині це зовсім не підходить (двоє дітей) - зайвого часу = 0!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:19

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Visky написав:Мені це нагадує як раніше в кризи давли купити по 100 $ на особу.

"Соціальний долар" - добре пам'ятаю! :)
Але я тоді у Дельті їх брав на депо і - НЕ прогадав!
Хоч вона і луснула, але мені тоді видали по гарному курсу!👍

Правда - зараз зовсім інша ситуація! Війна!!!

Тому я там вище і написав - лише в ДЕРЖБАНКИ!
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Зауважте, що в прогресії збільшуються черги


Да ладно, очередей сегодня не видно было.По крайней мере на Подоле.

  Успіх написав:А якщо б з поповненням(конвертаційним) - то ще краще було б


Якраз таке поповнення і обіцяють.
Andrey2512
 
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