НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Згідно з повідомленням, у своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії.
"У свою чергу КМУ не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов'язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року). Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогаз у. Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - зазначається в повідомленні.
Востаннє редагувалось bamper в Вів 26 лип, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Згідно з повідомленням, у своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії.
"У свою чергу КМУ не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов'язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року). Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогаз у. Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - зазначається в повідомленні.
Опять всё пропало)) А неужели кто-то из нас всерьез считает что Нафтогазу частные инвесткомпании сейчас бы давали кредиты.Это банальный форс-мажор.Побурчат и реструктуризируют.А деньги на газ Шмыгаль будет просить из других источников.