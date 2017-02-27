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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9735973697379738>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, у своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії.

"У свою чергу КМУ не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов'язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року). Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогаз у. Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - зазначається в повідомленні.
Востаннє редагувалось bamper в Вів 26 лип, 2022 19:25, всього редагувалось 2 разів.
bamper
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:19

Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу"

https://ukranews.com/ua/news/871780-ury ... -naftogazu
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:32

  Олежан написав:что скажете, Нафтогаз заплатил по евробондам?
вчера вроде был дедлайн

"Нафтогаз" входить в дефолт за єврооблігаціями https://www.unian.ua/economics/energeti ... 18115.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

так там же вроде включается еще какой-то дополнительный таймер на погашение долга (типа как у рашки был какой-то срок, у того же китайского жил-инвест-фонда осенью)? Или нет?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:48

А є тут серед нас ризикові люди щоб продати вічнозелений $ в канторі і на депо???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:49

  Alex2007 написав:так там же вроде включается еще какой-то дополнительный таймер на погашение долга (типа как у рашки был какой-то срок, у того же китайского жил-инвест-фонда осенью)? Или нет?


я думаю включается 45-50 у.е. и зима с буржуйками(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:54

  Andrey2512 написав:
  Visky написав:Зауважте, що в прогресії збільшуються черги
Да ладно, очередей сегодня не видно было.По крайней мере на Подоле.

Ви ж писали:
  Andrey2512 написав:...сказали завтра, так как очередь большая. Завтра и откроют депо. Это газбанк
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:25

  bamper написав:
НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно з повідомленням, у своєму офіційному листі до уряду національна компанія вказала на наявність на її рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описала ризики й негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії.

"У свою чергу КМУ не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов'язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року). Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогаз у. Оскільки невиконання зобов'язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - зазначається в повідомленні.

Опять всё пропало)) А неужели кто-то из нас всерьез считает что Нафтогазу частные инвесткомпании сейчас бы давали кредиты.Это банальный форс-мажор.Побурчат и реструктуризируют.А деньги на газ Шмыгаль будет просить из других источников.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:31

  Игорь Алексеевич написав:Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу"

https://ukranews.com/ua/news/871780-ury ... -naftogazu


ну вот и все
приплыли
теперь и по гос долгу будет тоже самое

это событие + война = 10 лет полной катастрофы впереди :|

а это курс х00..х00000
Востаннє редагувалось Олежан в Вів 26 лип, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:37

  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу"

https://ukranews.com/ua/news/871780-ury ... -naftogazu


ну вот и все
приплыли
теперь и по гос долгу будет тоже самое

это событие + война = 10 лет полной катастрофы впереди :|


Завтра появится в том же здании новая компания со старыми лицами - типа УКРНАФТОГАЗ. :P
Игорь Алексеевич
 
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