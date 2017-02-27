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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9735973697379738
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:37

  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу"

https://ukranews.com/ua/news/871780-ury ... -naftogazu


ну вот и все
приплыли
теперь и по гос долгу будет тоже самое

это событие + война = 10 лет полной катастрофы впереди :|

дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

300 млн. евро от ЄБРР тю тю
и новых денег тоже не получим
зима будет не тяжелая а жесткая во всех смыслах
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:43

  Zebra написав:
  Олежан написав:
  Игорь Алексеевич написав:Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями "Нафтогазу"

https://ukranews.com/ua/news/871780-ury ... -naftogazu


ну вот и все
приплыли
теперь и по гос долгу будет тоже самое

это событие + война = 10 лет полной катастрофы впереди :|

дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риск ее оккупации

Вообще какие могут быть долги у государства жизнью своих граждан защищающего мировой порядок.
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:43

  Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк


Зебра, ты не понял
раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются
гос-во не обязано платить ни каких пенсий, субсидий...потому что война
все.

вернее все только начинается
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:45

Успейте купить термоодежду на зиму :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

тем временем в миняйло курс 45
и это еще не утро
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:48

У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 9735973697379738
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