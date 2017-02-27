ну вот и все приплыли теперь и по гос долгу будет тоже самое
это событие + война = 10 лет полной катастрофы впереди
дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк
ну вот и все приплыли теперь и по гос долгу будет тоже самое
это событие + война = 10 лет полной катастрофы впереди
дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риск ее оккупации
Вообще какие могут быть долги у государства жизнью своих граждан защищающего мировой порядок.
Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк
Зебра, ты не понял раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются гос-во не обязано платить ни каких пенсий, субсидий...потому что война все.
У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов. побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме. Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Жена пришла в отделение - никого не было. Оформление длилось час. Подписали заяву на покупку доллара на межбанке. Специалист сказала, что есть очередь на обработку заявок, и поэтому ее обработают в течении суток.
То есть, очереди в отделении нет, но есть некая очередь из заявок )