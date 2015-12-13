Додано: Вів 26 лип, 2022 22:15

Игорь Алексеевич написав: У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.

побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.

Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки(( У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Пока пузырь приличной конины можно купить за 250-350 грн закупай топливо на склад пока есть за шоУ кацапов конина, от которой сразу не блюёшь, стоит от тыщи = 20уе за пузырь, у нас цены почти шара, даже на армянские, вон я Тису коллекционную, что при совке 40 лет назад только в рестике Папа мог откушать по червонцу графин, купил за 700грн, так то кровь Иисуса, а не пойло.Виски и за 75 евро рядом не стояло с ТисойВ чай долил, в кофе долил, гланды сполоснул, сигару заел, прополоскал дёсны Десной - и чхать ты хотел на плюс 15.Главное чтоб как у Зебры и моих знакомых с Марика в квартире не было отрицательного отопленияСпать при минус 6 это ебздец даже в двух пуховикахА 12-13-15тепла - это нормИ вообще будем по нашей традиции пиздить газ с кацапской трубыВ суд они на нас уже не подадутА фрицы с мадьярами не дадут её обнулить