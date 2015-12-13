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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9736973797389739
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:07

  Успіх написав:Ну що ж - нарешті прийшла зарплата(14К) - це за червень!
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

Тепер чекаємо на премію(100К) і -
ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" :mrgreen:
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!! :mrgreen:

п.с.
Приватбанк - в тебе найбільше шансів "зробити всіх разом!" :mrgreen:
ДумайТЕ!© :lol:


там процедура такая:
-открытие текущего счета в грн и долл
-50к грн на текущий счет, с этого счета покупается валюта по 36,94
и с текушего счета валютного доллар идет на 3х мес депо (открытие счета, перечисление стоило 120грн)

думаю вам надо будет сходить в отделение (совет: открываете 10 депо по 50к грн на жену, детей, тещу и тд)
открывать можно раз на месяц в отдельном банке...
как я понял, что не до всех банков эта новость дошла, вернее новость была 21 июля, но руководство банков пока решает -надо им таким образом привлекать деньги клиентов (при ставках укргаза 0,96долл за 3 мес. они практически ничего не платят по %, в других банках есть 2,15% и 2,5%), надо проверить завтра как у Ощада и Эксима с этим?
Пивденный не в теме (нет такого)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:24

prodigy
Зачем 10 депо?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:33

  Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:40

  Sam17a написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃

Сейчас дрова купить сложнее чем бензин в апреле,
При том что цены выпосли раз в 5
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:45

Бути, чи не бути?©)))

  prodigy написав:думаю вам надо будет сходить в отделение

Максимум, то можу лише у Приват і Ощад зайти, який за 40км від мене)) - але часу в мене багато не буде, то не знаю чи можна буде встигнути таке депо відкрити.
Але ще невідомо, чи ці банки такі депо практикують?
Або, як писав я вище - дружину можу попросити, але якщо будуть черги, то вона теж не буде мати часу на "ці дурниці" :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 21:59

  prodigy написав:
  Успіх написав:ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" :mrgreen:
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!! :mrgreen:
там процедура такая:
-открытие текущего счета в грн и долл
-50к грн на текущий счет, с этого счета покупается валюта по 36,94
и с текушего счета валютного доллар идет на 3х мес депо (открытие счета, перечисление стоило 120грн)

Это где, Укргазбанк??
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:02

Успіх

Тоді краще в обмінник по 40 грн купляти) раз час - гроші :o
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:15

  Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Пока пузырь приличной конины можно купить за 250-350 грн закупай топливо на склад пока есть за шо
У кацапов конина, от которой сразу не блюёшь, стоит от тыщи = 20уе за пузырь, у нас цены почти шара, даже на армянские, вон я Тису коллекционную, что при совке 40 лет назад только в рестике Папа мог откушать по червонцу графин, купил за 700грн, так то кровь Иисуса, а не пойло.
Виски и за 75 евро рядом не стояло с Тисой
В чай долил, в кофе долил, гланды сполоснул, сигару заел, прополоскал дёсны Десной - и чхать ты хотел на плюс 15.
Главное чтоб как у Зебры и моих знакомых с Марика в квартире не было отрицательного отопления
Спать при минус 6 это ебздец даже в двух пуховиках
А 12-13-15тепла - это норм
И вообще будем по нашей традиции пиздить газ с кацапской трубы
В суд они на нас уже не подадут
А фрицы с мадьярами не дадут её обнулить
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:17

  Xenon написав:
  Sam17a написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃

Сейчас дрова купить сложнее чем бензин в апреле,
При том что цены выпосли раз в 5

Куб сколько тополя к примеру? 10000? Или то я загнул и 250 доллларов Газон дров стоит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:19

  Олежан написав:
  Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк


Зебра, ты не понял
раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются
гос-во не обязано платить ни каких пенсий, субсидий...потому что война
все.
Хомяк в тебя и ЦП и другие прелести готов по пачке Ойро за объект купить
Продавай и в Бразилию кости греть
Может там у тебя тоже крутануться получится как в Киеве
вернее все только начинается
барабашов
 
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