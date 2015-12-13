там процедура такая: -открытие текущего счета в грн и долл -50к грн на текущий счет, с этого счета покупается валюта по 36,94 и с текушего счета валютного доллар идет на 3х мес депо (открытие счета, перечисление стоило 120грн)
думаю вам надо будет сходить в отделение (совет: открываете 10 депо по 50к грн на жену, детей, тещу и тд) открывать можно раз на месяц в отдельном банке... как я понял, что не до всех банков эта новость дошла, вернее новость была 21 июля, но руководство банков пока решает -надо им таким образом привлекать деньги клиентов (при ставках укргаза 0,96долл за 3 мес. они практически ничего не платят по %, в других банках есть 2,15% и 2,5%), надо проверить завтра как у Ощада и Эксима с этим? Пивденный не в теме (нет такого)
Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов. побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме. Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃
Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов. побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме. Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃
Сейчас дрова купить сложнее чем бензин в апреле, При том что цены выпосли раз в 5
prodigy написав:думаю вам надо будет сходить в отделение
Максимум, то можу лише у Приват і Ощад зайти, який за 40км від мене)) - але часу в мене багато не буде, то не знаю чи можна буде встигнути таке депо відкрити. Але ще невідомо, чи ці банки такі депо практикують? Або, як писав я вище - дружину можу попросити, але якщо будуть черги, то вона теж не буде мати часу на "ці дурниці"
Успіх написав:ШАНОВНІ БАНКИ! Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!!
там процедура такая: -открытие текущего счета в грн и долл -50к грн на текущий счет, с этого счета покупается валюта по 36,94 и с текушего счета валютного доллар идет на 3х мес депо (открытие счета, перечисление стоило 120грн)
Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов. побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме. Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Пока пузырь приличной конины можно купить за 250-350 грн закупай топливо на склад пока есть за шо У кацапов конина, от которой сразу не блюёшь, стоит от тыщи = 20уе за пузырь, у нас цены почти шара, даже на армянские, вон я Тису коллекционную, что при совке 40 лет назад только в рестике Папа мог откушать по червонцу графин, купил за 700грн, так то кровь Иисуса, а не пойло. Виски и за 75 евро рядом не стояло с Тисой В чай долил, в кофе долил, гланды сполоснул, сигару заел, прополоскал дёсны Десной - и чхать ты хотел на плюс 15. Главное чтоб как у Зебры и моих знакомых с Марика в квартире не было отрицательного отопления Спать при минус 6 это ебздец даже в двух пуховиках А 12-13-15тепла - это норм И вообще будем по нашей традиции пиздить газ с кацапской трубы В суд они на нас уже не подадут А фрицы с мадьярами не дадут её обнулить
Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов. побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме. Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃
Сейчас дрова купить сложнее чем бензин в апреле, При том что цены выпосли раз в 5
Куб сколько тополя к примеру? 10000? Или то я загнул и 250 доллларов Газон дров стоит?
Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк
Зебра, ты не понял раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются гос-во не обязано платить ни каких пенсий, субсидий...потому что война все. Хомяк в тебя и ЦП и другие прелести готов по пачке Ойро за объект купить Продавай и в Бразилию кости греть Может там у тебя тоже крутануться получится как в Киеве вернее все только начинается