барабашов написав:Олежан написав:Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк
Зебра, ты не понял
раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются
Каюсь, я чомусь думав, що на цьому форумі зовсім тупих немає, а тут їх стільки..
Перед цим ми вже пропонували відстрочку на 2 роки, попередньо з нею погодилися але не всі країни, ну тепер вже нарешті реструктуризація без варіантів.
У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті. На інші моменти, на зразок нових кредитів, це вже не вплине - на це війна впливає.
І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.