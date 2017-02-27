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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9737973897399740
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 02:43

  барабашов написав:
  Олежан написав:
  Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк


Зебра, ты не понял
раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются

Каюсь, я чомусь думав, що на цьому форумі зовсім тупих немає, а тут їх стільки..
Перед цим ми вже пропонували відстрочку на 2 роки, попередньо з нею погодилися але не всі країни, ну тепер вже нарешті реструктуризація без варіантів.
У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті. На інші моменти, на зразок нових кредитів, це вже не вплине - на це війна впливає.

І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.
zerocool
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 05:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті.
І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.

Подивимось як буде проходити. Боюсь, що Вас не зігріють ні мільярдні премії-зарплати, що очільники нафтогазу собі самі щедро наділяли, ні їхні службові суперкари.
Це ж треба було зуміти ще у благополучному 2019 р. при дешевому газі понабирати валютних кредитів під близько 8% річних і ще так підгадати з їх датою погашення!
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 05:46

  Sam17a написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃


У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).

П.С. з цікавістю поглядаю на парк, що поряд...
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