RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9737973897399740
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 02:43

  барабашов написав:
  Олежан написав:
  Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов
а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить
забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк


Зебра, ты не понял
раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются

Каюсь, я чомусь думав, що на цьому форумі зовсім тупих немає, а тут їх стільки..
Перед цим ми вже пропонували відстрочку на 2 роки, попередньо з нею погодилися але не всі країни, ну тепер вже нарешті реструктуризація без варіантів.
У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті. На інші моменти, на зразок нових кредитів, це вже не вплине - на це війна впливає.

І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 300
З нами з: 22.03.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 05:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті.
І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.

Подивимось як буде проходити. Боюсь, що Вас не зігріють ні мільярдні премії-зарплати, що очільники нафтогазу собі самі щедро наділяли, ні їхні службові суперкари.
Це ж треба було зуміти ще у благополучному 2019 р. при дешевому газі понабирати валютних кредитів під близько 8% річних і ще так підгадати з їх датою погашення!
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5212
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 05:46

  Sam17a написав:
  Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов.
побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме.
Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((

Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃


У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).

П.С. з цікавістю поглядаю на парк, що поряд...
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 21.04.20
Подякував: 451 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 06:22

  sergikkc007 написав:
У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).

П.С. з цікавістю поглядаю на парк, що поряд...


Это еще не самое плохое. А вот вода в многоэтажном доме это вообще .
Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38365
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3706 раз.
Подякували: 11757 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 06:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
Весной это станет проблемой первого этажа. Весь газон будет покрыт продуктами жизнедеятельности человека.
prilepskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 25.05.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 06:37

  prilepskiy написав:
  Evgeny написав:Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
Весной это станет проблемой первого этажа. Весь газон будет покрыт продуктами жизнедеятельности человека.[/quot


Сдавать в аренду будет выгодно не квартиры, а работающие туалеты))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5520
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 06:46

Экономисты предупредили о возможном "крутом пике" экономики Украины, - Financial Times

https://hvylya.net/news/256523-ekonomis ... cial-times
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5520
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:03

  Evgeny написав:
  sergikkc007 написав:
У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).

П.С. з цікавістю поглядаю на парк, що поряд...


Это еще не самое плохое. А вот вода в многоэтажном доме это вообще .
Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?

Я ж написав, що з цікавістю приглядаюся до парку :)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 21.04.20
Подякував: 451 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:06

  Andrey2512 написав:Shummi

По 12.5к в неделю?) Больше потратит, чем снимет )))

Ну можно же 10 карт взять..
Kravec_5
 
Повідомлень: 113
З нами з: 24.11.11
Подякував: 11 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:40

  prilepskiy написав:
  Evgeny написав:Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
Весной это станет проблемой первого этажа. Весь газон будет покрыт продуктами жизнедеятельности человека.

ну буде як в рф викопаємо яму і поставимо будиночок невідомого архітектора, я такі ще в 10-13 років сам будував з нуля і "під ключ" . Щодо буржуйок якщо буде в кожній квартирі то ніхто не буде штрафувати. Але я за кондиціонери з функцією обігріву.
У Бегущего Банкіра виходить непогані новини \ інтервью огляди - рекомендую такий собі дайжджест.
Агрегатори М1 М2 і так далі у співвідношенні до ЗВР хтось аналізував ? це такий собі орієнтир по курсу
yama
 
Повідомлень: 4267
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8597 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9737973897399740
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30964 33004882
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 22:48
Alex_ki
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11305822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533953
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1005)
27.07.2022 08:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.