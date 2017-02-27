Zebra написав:дефолты надо было еще 24 февраля обьявить до момента вывода всех оккупантов а то получается так: десятки тысяч погибших, оккупированные территории, но по долгам платить забрали ядерное оружие, значит и долги привязаны должны быть к территориальной безопасности - это само собой разумеещееся правило - отдалживаешь стране, которая добровольно отказалась от ядерного оружия, так сказать демилитаризировалась, сам несешь ответственность за риски ее оккупации - все равно что давать в долг овце, которую может съесть волк
Зебра, ты не понял раз нет никаких обязов, то все депо, все счета тоже в любой момент испаряются и нацинализируются
Каюсь, я чомусь думав, що на цьому форумі зовсім тупих немає, а тут їх стільки.. Перед цим ми вже пропонували відстрочку на 2 роки, попередньо з нею погодилися але не всі країни, ну тепер вже нарешті реструктуризація без варіантів. У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті. На інші моменти, на зразок нових кредитів, це вже не вплине - на це війна впливає.
І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.
zerocool написав:У плані проходження опалювального сезону це великий плюс, буде менше дірка у бюджеті. І так, дуже погано, що Україна жодного разу не оголошувала зовнішній дефолт і завжди платила за рахунками навіть у найгірші моменти, ми дуже багато втратили через це.
Подивимось як буде проходити. Боюсь, що Вас не зігріють ні мільярдні премії-зарплати, що очільники нафтогазу собі самі щедро наділяли, ні їхні службові суперкари. Це ж треба було зуміти ще у благополучному 2019 р. при дешевому газі понабирати валютних кредитів під близько 8% річних і ще так підгадати з їх датою погашення!
Игорь Алексеевич написав:У нас сказали отопление в городе будет, в квартирах не больше 15-17 градусов. побежали все покупать тепловентиляторы. Пипец трансформаторам и проводке в доме. Облэнерго сказало сгорит трансформатор, готовьте валянки((
Не сочтите за рекламу... Но, я знаю не плохого производителя буржуек... У Вас мебель деревянная или из ДСП? 😃
У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).
sergikkc007 написав: У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).
П.С. з цікавістю поглядаю на парк, що поряд...
Это еще не самое плохое. А вот вода в многоэтажном доме это вообще . Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
sergikkc007 написав: У мене в голові кружляють точно такі думки! Уже розжився на два електроконвектора, але оцінюю подальші ризики і подумую про придбання буржуйки. От тільки не знаю чи можна її використовувати в багатоповерхових будинках (якщо така необхідність виникне).
П.С. з цікавістю поглядаю на парк, що поряд...
Это еще не самое плохое. А вот вода в многоэтажном доме это вообще . Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
Evgeny написав:Представляете не работающий туалет на 20 этаже ?
Весной это станет проблемой первого этажа. Весь газон будет покрыт продуктами жизнедеятельности человека.
ну буде як в рф викопаємо яму і поставимо будиночок невідомого архітектора, я такі ще в 10-13 років сам будував з нуля і "під ключ" . Щодо буржуйок якщо буде в кожній квартирі то ніхто не буде штрафувати. Але я за кондиціонери з функцією обігріву. У Бегущего Банкіра виходить непогані новини \ інтервью огляди - рекомендую такий собі дайжджест. Агрегатори М1 М2 і так далі у співвідношенні до ЗВР хтось аналізував ? це такий собі орієнтир по курсу