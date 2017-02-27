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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9738973997409741
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:58

39.00-39.30/39.80-39.90
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:04

  rapyd777 написав:
  Олежан написав:тем временем в миняйло курс 45
и это еще не утро

За пачку новых 2 долларовых купюр. Висит ещё с утра в продаже.


интересно чел реально хоть эти 2 долл.купюры продает или спамит ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:11

  Alex2007 написав:
  rapyd777 написав:
  Олежан написав:тем временем в миняйло курс 45
и это еще не утро

За пачку новых 2 долларовых купюр. Висит ещё с утра в продаже.


интересно чел реально хоть эти 2 долл.купюры продает или спамит ?


у меня есть 2 штуки. В Египте несколько лет назад сдачу дали. Им по барабану там какие купюры, лишь бы шёколядку дал. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:16

  yama написав:Але я за кондиціонери з функцією обігріву.

Якщо кацапи десь в листопаді покладуть по одному-два "Калібри" в кожну велику газорозподільчу станцію (їх зовсім небагато в країні), то не стане тепла, бо більшість бойлерів та котельних в містах працюють на газу.
Як тільки пропаде тепло і наступить +10 і нижче в квартирах, люди масово включать калорифери, обігрівачі та кондиціонери з функцією обігріву. Добре якщо не цеглини, обмотані ніхромовим дротом або сітки залізних ліжок... Що за пару годин виведе з ладу всю міську електромережу. Добре якщо без пожеж. Ремонтувати, поки не дадуть тепло, не буде сенсу, бо щойно встановлене нове обладнання також вийде з ладу за 10 хвилин.
Як тільки всерйоз пропаде електропостачання, почнеться два процеси: 1) масова міграція населення з міст по селах до дров'яних пічок і 2) масові пожежі і смерті від отруєння чадним газом, коли ті, кому нікуди тікати, почнуть майструвати щось типу буржуйок в квартирах, а то й просто розводити вогнища всередині квартир...

Я до чого: куди тулити ті кондиціонери з функцією обігріву? :wink:
Хоча я розумію чому ви за них і я вас підтримую в даному випадку. Але лише за нормальних обставин.
p_vovk74
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⚡️Фьючерсы на газ в Европе превысили отметку $2300 за тысячу кубометров

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:53

  p_vovk74 написав:
  yama написав:Але я за кондиціонери з функцією обігріву.

Якщо кацапи десь в листопаді покладуть по одному-два "Калібри" в кожну велику газорозподільчу станцію (їх зовсім небагато в країні), то не стане тепла, бо більшість бойлерів та котельних в містах працюють на газу.
Як тільки пропаде тепло і наступить +10 і нижче в квартирах, люди масово включать калорифери, обігрівачі та кондиціонери з функцією обігріву. Добре якщо не цеглини, обмотані ніхромовим дротом або сітки залізних ліжок... Що за пару годин виведе з ладу всю міську електромережу. Добре якщо без пожеж. Ремонтувати, поки не дадуть тепло, не буде сенсу, бо щойно встановлене нове обладнання також вийде з ладу за 10 хвилин.
Як тільки всерйоз пропаде електропостачання, почнеться два процеси: 1) масова міграція населення з міст по селах до дров'яних пічок і 2) масові пожежі і смерті від отруєння чадним газом, коли ті, кому нікуди тікати, почнуть майструвати щось типу буржуйок в квартирах, а то й просто розводити вогнища всередині квартир...

Я до чого: куди тулити ті кондиціонери з функцією обігріву? :wink:
Хоча я розумію чому ви за них і я вас підтримую в даному випадку. Але лише за нормальних обставин.

А якщо якась секта «Шухевич Сінрікё» у час пик у мацковському метрі щось на кшалт «Дубровкі» зробить, тільки з більшою кількістью чорних мішків, бо там є станції, де по три лінії з‘єднуються, та ще й забиті пасажирами - то це павліяєт на здатність кацапів їбошити напередодні морозів по інфраструктурі?
А ще й АЕС в них теж є, плотини, газопровіди, усе ж те що й в нас, але морози трохи сильніші…
барабашов
 
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