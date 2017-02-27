|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 07:58
39.00-39.30/39.80-39.90
-
odessit2007
-
-
- Повідомлень: 11534
- З нами з: 19.05.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 4544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:04
rapyd777 написав: Олежан написав:
тем временем в миняйло курс 45
и это еще не утро
За пачку новых 2 долларовых купюр. Висит ещё с утра в продаже.
интересно чел реально хоть эти 2 долл.купюры продает или спамит ?
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3577
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1730 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:11
Alex2007 написав: rapyd777 написав: Олежан написав:
тем временем в миняйло курс 45
и это еще не утро
За пачку новых 2 долларовых купюр. Висит ещё с утра в продаже.
интересно чел реально хоть эти 2 долл.купюры продает или спамит ?
у меня есть 2 штуки. В Египте несколько лет назад сдачу дали. Им по барабану там какие купюры, лишь бы шёколядку дал.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5523
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:16
yama написав:
Але я за кондиціонери з функцією обігріву.
Якщо кацапи десь в листопаді
покладуть по одному-два "Калібри" в кожну велику газорозподільчу станцію
(їх зовсім небагато в країні), то не стане тепла, бо більшість бойлерів та котельних в містах працюють на газу.
Як тільки пропаде тепло і наступить +10 і нижче в квартирах, люди масово включать калорифери, обігрівачі та кондиціонери з функцією обігріву. Добре якщо не цеглини, обмотані ніхромовим дротом або сітки залізних ліжок... Що за пару годин виведе з ладу всю міську електромережу. Добре якщо без пожеж. Ремонтувати, поки не дадуть тепло, не буде сенсу, бо щойно встановлене нове обладнання також вийде з ладу за 10 хвилин.
Як тільки всерйоз пропаде електропостачання, почнеться два процеси: 1) масова міграція населення з міст по селах до дров'яних пічок і 2) масові пожежі і смерті від отруєння чадним газом, коли ті, кому нікуди тікати, почнуть майструвати щось типу буржуйок в квартирах, а то й просто розводити вогнища всередині квартир...
Я до чого: куди тулити ті кондиціонери з функцією обігріву?
Хоча я розумію чому ви за них і я вас підтримую в даному випадку. Але лише за нормальних обставин.
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 08:53
p_vovk74 написав: yama написав:
Але я за кондиціонери з функцією обігріву.
Якщо кацапи десь в листопаді
покладуть по одному-два "Калібри" в кожну велику газорозподільчу станцію
(їх зовсім небагато в країні), то не стане тепла, бо більшість бойлерів та котельних в містах працюють на газу.
Як тільки пропаде тепло і наступить +10 і нижче в квартирах, люди масово включать калорифери, обігрівачі та кондиціонери з функцією обігріву. Добре якщо не цеглини, обмотані ніхромовим дротом або сітки залізних ліжок... Що за пару годин виведе з ладу всю міську електромережу. Добре якщо без пожеж. Ремонтувати, поки не дадуть тепло, не буде сенсу, бо щойно встановлене нове обладнання також вийде з ладу за 10 хвилин.
Як тільки всерйоз пропаде електропостачання, почнеться два процеси: 1) масова міграція населення з міст по селах до дров'яних пічок і 2) масові пожежі і смерті від отруєння чадним газом, коли ті, кому нікуди тікати, почнуть майструвати щось типу буржуйок в квартирах, а то й просто розводити вогнища всередині квартир...
Я до чого: куди тулити ті кондиціонери з функцією обігріву?
Хоча я розумію чому ви за них і я вас підтримую в даному випадку. Але лише за нормальних обставин.
А якщо якась секта «Шухевич Сінрікё» у час пик у мацковському метрі щось на кшалт «Дубровкі» зробить, тільки з більшою кількістью чорних мішків, бо там є станції, де по три лінії з‘єднуються, та ще й забиті пасажирами - то це павліяєт на здатність кацапів їбошити напередодні морозів по інфраструктурі?
А ще й АЕС в них теж є, плотини, газопровіди, усе ж те що й в нас, але морози трохи сильніші…
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2429
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30964
|33005941
|
|
|1620
|11306754
|
|
|7972
|22533962
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|