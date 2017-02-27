Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку.
Так, із 27 липня 2022 року НБУ дав змогу банкам включати до розрахунку обсягів готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті валютного ринку, не лише куплену раніше готівкову валюту (починаючи з 13 квітня 2022 року), а також половину від купленої в громадян безготівкової валюти з цієї ж дати.
‼️ Звертаємо увагу, що продаж усієї валюти здійснюватиметься в готівковій формі.
☝️ Відповідне рішення збільшить пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначиться на послабленні девальваційного тиску.
Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ в результаті використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.
yama написав:Але я за кондиціонери з функцією обігріву.
не эффективно. не знаю что говорит теория, но практика говорит, что ААА кондиционеры на охлаждение, берут 1.5кВт на нагрев, плюс нулевая инерционность - счета за ээ будут огого
Я замерял прибором - за час небольшой китайский кондиционер C&H потребляет 850 Ватт, но тепла нагнетает явно больше этих цифр.
У меня электронные стабилизиторы с индикатором нагрузки. Кондиционеры Дайкин. 1 кондиционер - 1.5кВт, 2 - 3 кВт, 3 - 4.5 кВт. При этом разница по выходной мощности охлаждения между ними - 1.5 раза. На потребление ээ фактически не влияет.
[quote="5464847:vossmy" Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?[/quote]Я не фінансовий експерт і мій прогноз це чисто пальцем в небо. Але моя думка, що 38 ми якщо і колись побачимо, то хіба після деномінації. Вважаю, що в найближчі місяці, а може і роки лише вгору, вгору і вгору. До яких рівнів? Думаю, що будуть і тризначні цифри. В країні, яка і до війни мала одне з найнижчих показників ВВП в світі, а тепер по суті втратила майже половину економічних потужностей, середня зарплата не може бути 400 доларів