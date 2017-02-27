RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9736973797389739>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:11

  Alex2007 написав:
  rapyd777 написав:
  Олежан написав:тем временем в миняйло курс 45
и это еще не утро

За пачку новых 2 долларовых купюр. Висит ещё с утра в продаже.


интересно чел реально хоть эти 2 долл.купюры продает или спамит ?


у меня есть 2 штуки. В Египте несколько лет назад сдачу дали. Им по барабану там какие купюры, лишь бы шёколядку дал. :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:22

⚡️Фьючерсы на газ в Европе превысили отметку $2300 за тысячу кубометров

Зображення
bmp изображения
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14123
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку.

Так, із 27 липня 2022 року НБУ дав змогу банкам включати до розрахунку обсягів готівкової валюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті валютного ринку, не лише куплену раніше готівкову валюту (починаючи з 13 квітня 2022 року), а також половину від купленої в громадян безготівкової валюти з цієї ж дати.

‼️ Звертаємо увагу, що продаж усієї валюти здійснюватиметься в готівковій формі.

☝️ Відповідне рішення збільшить пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначиться на послабленні девальваційного тиску.

Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ в результаті використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

➡️ Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/EZaYq3k


Тем временем я уже второй валютный ДЕПО открыл в Газбанке )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 158
З нами з: 04.04.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Тем временем я уже второй валютный ДЕПО открыл в Газбанке )))
правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:00

  yama написав:Але я за кондиціонери з функцією обігріву.


не эффективно. не знаю что говорит теория, но практика говорит, что ААА кондиционеры на охлаждение, берут 1.5кВт на нагрев, плюс нулевая инерционность - счета за ээ будут огого
adeges
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 14.03.06
Подякував: 310 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:10

  adeges написав:
  yama написав:Але я за кондиціонери з функцією обігріву.


не эффективно. не знаю что говорит теория, но практика говорит, что ААА кондиционеры на охлаждение, берут 1.5кВт на нагрев, плюс нулевая инерционность - счета за ээ будут огого

Я замерял прибором - за час небольшой китайский кондиционер C&H потребляет 850 Ватт, но тепла нагнетает явно больше этих цифр.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11531
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1718 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:14

Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?
vossmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.12.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:14

  Zebra написав:
  adeges написав:
  yama написав:Але я за кондиціонери з функцією обігріву.


не эффективно. не знаю что говорит теория, но практика говорит, что ААА кондиционеры на охлаждение, берут 1.5кВт на нагрев, плюс нулевая инерционность - счета за ээ будут огого

Я замерял прибором - за час небольшой китайский кондиционер C&H потребляет 850 Ватт, но тепла нагнетает явно больше этих цифр.


У меня электронные стабилизиторы с индикатором нагрузки. Кондиционеры Дайкин. 1 кондиционер - 1.5кВт, 2 - 3 кВт, 3 - 4.5 кВт. При этом разница по выходной мощности охлаждения между ними - 1.5 раза. На потребление ээ фактически не влияет.
adeges
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 14.03.06
Подякував: 310 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:22

[quote="5464847:vossmy"
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?[/quote]Я не фінансовий експерт і мій прогноз це чисто пальцем в небо. Але моя думка, що 38 ми якщо і колись побачимо, то хіба після деномінації. Вважаю, що в найближчі місяці, а може і роки лише вгору, вгору і вгору. До яких рівнів? Думаю, що будуть і тризначні цифри. В країні, яка і до війни мала одне з найнижчих показників ВВП в світі, а тепер по суті втратила майже половину економічних потужностей, середня зарплата не може бути 400 доларів
kryminalist
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 26.10.08
Подякував: 192 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:27

Ну шо там? :mrgreen:
Востаннє редагувалось kulishgazmagnat в Сер 27 лип, 2022 10:28, всього редагувалось 1 раз.
kulishgazmagnat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9736973797389739>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30964 33006266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 22:48
Alex_ki
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11306930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22533978
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1237)
27.07.2022 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.