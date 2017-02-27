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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9736973797389739
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:28

kryminalist
А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  kryminalist написав:середня зарплата не може бути 400 доларів

Так - має бути 4 000$ :D
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати

Французський легіон?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:34

  vossmy написав:Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?

Откупайте частями
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:36

  vossmy написав:Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?

На вашем месте, я бы искал возможность перевлошиться по курсу НБУ в Укргазе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:45

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:46

  Успіх написав:
  kryminalist написав:середня зарплата не може бути 400 доларів

Так - має бути 4 000$ :D
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати :D

На Болгарські зарплати чи Швейцарські? :lol:
Вчив би економіку розумів би різницю...
bamper
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