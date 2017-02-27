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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 10:28
kryminalist
А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:29
kryminalist написав:
середня зарплата не може бути 400 доларів
Так - має бути 4 000$
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:32
Успіх написав:
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати
Французський легіон?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:34
vossmy написав:Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?
Откупайте частями
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:36
vossmy написав:Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?
На вашем месте, я бы искал возможность перевлошиться по курсу НБУ в Укргазе.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:45
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:46
Успіх написав: kryminalist написав:
середня зарплата не може бути 400 доларів
Так - має бути 4 000$
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати
На Болгарські зарплати чи Швейцарські?
Вчив би економіку розумів би різницю...
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Сер 04 тра, 2022 16:05
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