Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 10:28
kryminalist А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
барабашов
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:29
kryminalist написав:
середня зарплата не може бути 400 доларів
Так - має бути 4 000$
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати
Успіх
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:32
Успіх написав:
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати
Французський легіон?
Investor_K
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:34
vossmy написав: Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?
Откупайте частями
THB
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:36
vossmy написав: Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?
На вашем месте, я бы искал возможность перевлошиться по курсу НБУ в Укргазе.
Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:45
vitaliian
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:46
Успіх написав: kryminalist написав:
середня зарплата не може бути 400 доларів
Так - має бути 4 000$
Після війни - підемо в Європу на європейські зарплати
На Болгарські зарплати чи Швейцарські?
Вчив би економіку розумів би різницю...
bamper
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Додано: Сер 27 лип, 2022 10:55
для всіх місцевих фантазерів (успіх і ко):
Poland Exports By Category https://tradingeconomics.com/poland/exports-by-category
Machinery, nuclear reactors, boilers $40.48B
Electrical, electronic equipment $39.37B Vehicles other than railway, tramway $27.32B Furniture, lighting signs, prefabricated buildings $17.64B Plastics $15.82B Articles of iron or steel $10.78B Iron and steel $7.39B Ukraine Exports By Category https://tradingeconomics.com/ukraine/exports-by-category
Iron and steel $13.14B
Cereals $11.84B Ores slag and ash $7.03B Animal, vegetable fats and oils, cleavage products $6.90B Electrical, electronic equipment $3.17B Machinery, nuclear reactors, boilers $2.12B
А тепер забираємо Iron and steel і ділимо навпіл (мінімум) все що залишилось.
Тепер рахуйте курс і перспективи ваших зарплат "па 4000"
bamper
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