[quote="5464847:vossmy" Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?[/quote]Я не фінансовий експерт і мій прогноз це чисто пальцем в небо. Але моя думка, що 38 ми якщо і колись побачимо, то хіба після деномінації. Вважаю, що в найближчі місяці, а може і роки лише вгору, вгору і вгору. До яких рівнів? Думаю, що будуть і тризначні цифри. В країні, яка і до війни мала одне з найнижчих показників ВВП в світі, а тепер по суті втратила майже половину економічних потужностей, середня зарплата не може бути 400 доларів
Machinery, nuclear reactors, boilers $40.48B Electrical, electronic equipment $39.37B Vehicles other than railway, tramway $27.32B Furniture, lighting signs, prefabricated buildings $17.64B Plastics $15.82B Articles of iron or steel $10.78B Iron and steel $7.39B
барабашов написав:kryminalist А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
мабуть порівнювати 46-48 рр. з теперішніми і такі країни з Україною, це мабуть те саме, що порівнювати легковий автомобіль з роликами. Я виходжу з банальних простих розрахунків. До війни середня зарплата було 400+ доларів. Після того, що зробив мордор, і до яких це наслідків призвело і ще призведе, то зарплата повинна впасти в рази. щодо зарплат в 4 тис. доларів, то на жаль, не за нашого життя