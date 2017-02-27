барабашов написав:kryminalist А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
мабуть порівнювати 46-48 рр. з теперішніми і такі країни з Україною, це мабуть те саме, що порівнювати легковий автомобіль з роликами. Я виходжу з банальних простих розрахунків. До війни середня зарплата було 400+ доларів. Після того, що зробив мордор, і до яких це наслідків призвело і ще призведе, то зарплата повинна впасти в рази. щодо зарплат в 4 тис. доларів, то на жаль, не за нашого життя
Poland GDP: 594.2 billion USD (2020) Ukraine GDP: 155.6 billion USD (2020) за 2022 буде максимум 100 billion USD Poland Average Wages: 1330 USD/Month ділимо на 6 = $200 USD/Month
НБУ разрешил банкам продавать украинцам больше наличной валюты
«С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение должно увеличить предложение на наличном сегменте валютного рынка и в конечном итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления.
В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.
Пару мыслей о курсе на наличке. Все дни с 01 марта до 20 июля он был условно рыночным, так как имел следующие подпорки: 1. Карточные туристы. Снимали в Польше/Венгрии/Словакии наличные доллары и евро, и везли сюда. 2. Дропы, переводящие на иностранные карты. По сути, подвид карточных туристов. Кеш просто снимался с иностранных карт, а не украинских. 3. Дропы, "платившие" в терминалах виртуальных фирм, и получавшие наличные. Локации - те же. И их более честные аналоги, просто покупавшие товар и импортировавшие его в Украину мини-партиями. До 01 июля даже вполне официально через таможню. Теперь рынку придется балансироваться самому. То есть, найти 100-200 млн в неделю. Как бы не легко
барабашов написав:kryminalist А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
мабуть порівнювати 46-48 рр. з теперішніми і такі країни з Україною, це мабуть те саме, що порівнювати легковий автомобіль з роликами. Я виходжу з банальних простих розрахунків. До війни середня зарплата було 400+ доларів. Після того, що зробив мордор, і до яких це наслідків призвело і ще призведе, то зарплата повинна впасти в рази. щодо зарплат в 4 тис. доларів, то на жаль, не за нашого життя
Poland GDP: 594.2 billion USD (2020) Ukraine GDP: 155.6 billion USD (2020) за 2022 буде максимум 100 billion USD Poland Average Wages: 1330 USD/Month ділимо на 6 = $200 USD/Month
це ще треба врахувати, що ми є набагато більше імпортозалежна країна, ніж Польща. Хоча десь так і мабуть буде до кінця року. Виходить курс десь в районі 70-75 за долар. Але саме найцікавіше почнеться якраз наступного року. Там чесно кажучи прогнозувати це пальцем в небо. Єдине, що можна сказати ствердно, що буде ще гірше.
kryminalist написав:Виходить курс десь в районі 70-75 за долар. Але саме найцікавіше почнеться якраз наступного року. Там чесно кажучи прогнозувати це пальцем в небо. Єдине, що можна сказати ствердно, що буде ще гірше.
Ніщо так не впливає на курс як ситуація того, що війна може затягнутися - навіть якщо позиційна - це все одно великі витрати на оборонку.