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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9737973897399740>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:11

  kryminalist написав:
  барабашов написав:kryminalist
А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
мабуть порівнювати 46-48 рр. з теперішніми і такі країни з Україною, це мабуть те саме, що порівнювати легковий автомобіль з роликами. Я виходжу з банальних простих розрахунків. До війни середня зарплата було 400+ доларів. Після того, що зробив мордор, і до яких це наслідків призвело і ще призведе, то зарплата повинна впасти в рази. щодо зарплат в 4 тис. доларів, то на жаль, не за нашого життя

Poland GDP: 594.2 billion USD (2020)
Ukraine GDP: 155.6 billion USD (2020)
за 2022 буде максимум 100 billion USD

Poland Average Wages: 1330 USD/Month
ділимо на 6 = $200 USD/Month
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:18

  zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.

Маячня. Більшість зброї і боєприпасів поставляється або безкоштовно або в борг. Виплати військовим це не копійки а сотні мільярдів гривень. Кожного місяця мільярдів 100.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:19


НБУ разрешил банкам продавать украинцам больше наличной валюты

«С 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение должно увеличить предложение на наличном сегменте валютного рынка и в конечном итоге сказаться на ослаблении девальвационного давления.

В то же время дополнительное давление на международные резервы НБУ вследствие использования банками этого разрешения будет умеренным и контролируемым.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пару мыслей о курсе на наличке. Все дни с 01 марта до 20 июля он был условно рыночным, так как имел следующие подпорки:
1. Карточные туристы. Снимали в Польше/Венгрии/Словакии наличные доллары и евро, и везли сюда.
2. Дропы, переводящие на иностранные карты. По сути, подвид карточных туристов. Кеш просто снимался с иностранных карт, а не украинских.
3. Дропы, "платившие" в терминалах виртуальных фирм, и получавшие наличные. Локации - те же. И их более честные аналоги, просто покупавшие товар и импортировавшие его в Украину мини-партиями. До 01 июля даже вполне официально через таможню.
Теперь рынку придется балансироваться самому. То есть, найти 100-200 млн в неделю. Как бы не легко
Волк
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:37

Питання виникло.
Борги Нафтогазо по ідеї гарантовані державою, то якщо Нафтогаз об'явив дефолт, то чи не буде це означати в результаті дефолту України?
Remington
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:47

  bamper написав:
  kryminalist написав:
  барабашов написав:kryminalist
А сколько была зарплата в долларах в Германии и Франции в 1946-48годах, и как она коррелировала с зарплатой в США, я в плане была в сотни раз меньше по курсу чёрного рынка или только в 10?
мабуть порівнювати 46-48 рр. з теперішніми і такі країни з Україною, це мабуть те саме, що порівнювати легковий автомобіль з роликами. Я виходжу з банальних простих розрахунків. До війни середня зарплата було 400+ доларів. Після того, що зробив мордор, і до яких це наслідків призвело і ще призведе, то зарплата повинна впасти в рази. щодо зарплат в 4 тис. доларів, то на жаль, не за нашого життя

Poland GDP: 594.2 billion USD (2020)
Ukraine GDP: 155.6 billion USD (2020)
за 2022 буде максимум 100 billion USD

Poland Average Wages: 1330 USD/Month
ділимо на 6 = $200 USD/Month
це ще треба врахувати, що ми є набагато більше імпортозалежна країна, ніж Польща. Хоча десь так і мабуть буде до кінця року. Виходить курс десь в районі 70-75 за долар. Але саме найцікавіше почнеться якраз наступного року. Там чесно кажучи прогнозувати це пальцем в небо. Єдине, що можна сказати ствердно, що буде ще гірше.
kryminalist
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:47

  Remington написав:Питання виникло.
Борги Нафтогазо по ідеї гарантовані державою, то якщо Нафтогаз об'явив дефолт, то чи не буде це означати в результаті дефолту України?

Рейтингові агентства дали сигнал інвесторам - переддефолтний рівень для України.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:57

  kryminalist написав:Виходить курс десь в районі 70-75 за долар. Але саме найцікавіше почнеться якраз наступного року. Там чесно кажучи прогнозувати це пальцем в небо. Єдине, що можна сказати ствердно, що буде ще гірше.

Ніщо так не впливає на курс як ситуація того, що війна може затягнутися - навіть якщо позиційна - це все одно великі витрати на оборонку.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:59

А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
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asti
 
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  asti написав:А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))


в эксиме продают на депо?
в каких банках ещё?
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