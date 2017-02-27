|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:24
asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
Головне щоб потім не видавали у гривні по курсу НБУ
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2386
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:40
Remington написав: zerocool написав:
Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.
Маячня. Більшість зброї і боєприпасів поставляється або безкоштовно або в борг. Виплати військовим це не копійки а сотні мільярдів гривень. Кожного місяця мільярдів 100.
100 млрд = 1М чол х 100К грн.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:42
В Киеве прием уже по 40.45 ... дойдем ли без отката до 42...
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11539
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1718 раз.
- Подякували: 2515 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:45
kurdas написав: asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
в эксиме продают на депо?
в каких банках ещё?
аккорд
отп
укргаз
кредитінвест (з мутками)
алка (з мутками)
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:49
Игорь Алексеевич написав:
правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))
Главное чтобы весь срок депозита курс НБУ не рос. Ведь акционные депо можно будет пополнять по курсу НБУ в течении акции ))) А это 50к грн х 3 на каждый депо )))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:50
asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
а что сами банкстеры об'ясняют, за счет чего и откуда через 3 месяца банк возьмет этот наличный бакс
? Штаты гарантировали "баксосамальоты" ?
Просто интересны их версии.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 689
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:52
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))
Главное чтобы весь срок депозита курс НБУ не рос. Ведь акционные депо можно будет пополнять по курсу НБУ в течении акции ))) А это 50к грн х 3 на каждый депо )))
Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити... А інше питання: якшо гривня зароблена раніше, то якого фіга чекали так довго сидячи в гривні?
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:53
xio13 написав:
Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити...
Вони здають доляри по 40.45, відкривають депо по 37.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11539
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1718 раз.
- Подякували: 2515 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:54
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3643
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:55
xio13 написав: Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))
Главное чтобы весь срок депозита курс НБУ не рос. Ведь акционные депо можно будет пополнять по курсу НБУ в течении акции ))) А это 50к грн х 3 на каждый депо )))
Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити... А інше питання: якшо гривня зароблена раніше, то якого фіга чекали так довго сидячи в гривні?
например, годовые-многолетние депо, нє?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 689
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30964
|33006528
|
|
|1620
|11307004
|
|
|7972
|22534006
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|