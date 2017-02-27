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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97389739974097419742>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:24

  asti написав:А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))

Головне щоб потім не видавали у гривні по курсу НБУ
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:40

  Remington написав:
  zerocool написав:Але в будь-якому випадку виплати військовим – це копійки на тлі витрат на зброю та снаряди, і з цим начебто починає налагоджуватися у плані поставок.

Маячня. Більшість зброї і боєприпасів поставляється або безкоштовно або в борг. Виплати військовим це не копійки а сотні мільярдів гривень. Кожного місяця мільярдів 100.

100 млрд = 1М чол х 100К грн.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В Киеве прием уже по 40.45 ... дойдем ли без отката до 42...
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:45

  kurdas написав:
  asti написав:А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))


в эксиме продают на депо?
в каких банках ещё?

аккорд
отп
укргаз
кредитінвест (з мутками)
алка (з мутками)
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))


Главное чтобы весь срок депозита курс НБУ не рос. Ведь акционные депо можно будет пополнять по курсу НБУ в течении акции ))) А это 50к грн х 3 на каждый депо )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:50

  asti написав:А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
а что сами банкстеры об'ясняют, за счет чего и откуда через 3 месяца банк возьмет этот наличный бакс ? Штаты гарантировали "баксосамальоты" ?
Просто интересны их версии.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:52

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))


Главное чтобы весь срок депозита курс НБУ не рос. Ведь акционные депо можно будет пополнять по курсу НБУ в течении акции ))) А это 50к грн х 3 на каждый депо )))


Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити... А інше питання: якшо гривня зароблена раніше, то якого фіга чекали так довго сидячи в гривні?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:53

  xio13 написав:Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити...

Вони здають доляри по 40.45, відкривають депо по 37.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:54

Полічи і порахуй!©))) - в результаті буде... ))))))

  asti написав:ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))

Народ!
Там хто бігає по банках за оцією штукою☝️ - то наголошуйте тим банкам, щоб зробили можливість ОНЛАЙН відкривати такі депо!
Кажіть, що хлопці в окопах немають часу і можливості їздити за 100500км по банках :D підходить лише ОНЛАЙН/через смартфон! :D
Дякую! :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:55

  xio13 написав:
  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:правильно делаете. 100 пудоав многие побегут так делать в августе но уже по курсу НБУ - 40))


Главное чтобы весь срок депозита курс НБУ не рос. Ведь акционные депо можно будет пополнять по курсу НБУ в течении акции ))) А это 50к грн х 3 на каждый депо )))


Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити... А інше питання: якшо гривня зароблена раніше, то якого фіга чекали так довго сидячи в гривні?
например, годовые-многолетние депо, нє?
flysoulfly
 
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