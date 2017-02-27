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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 12:56
Уявляю який гривневий навіс на картках військових, що не можуть з фронту вибратися і конвертуватися у валюту...
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:01
flysoulfly написав: asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
а что сами банкстеры об'ясняют, за счет чего и откуда через 3 месяца банк возьмет этот наличный бакс
? Штаты гарантировали "баксосамальоты" ?
Просто интересны их версии.
Та какие баксы через 3 месяца...По 36,57 выдадут в гривне по окончанию срока
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Евгений Н.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:02
Евгений Н. написав: flysoulfly написав: asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
а что сами банкстеры об'ясняют, за счет чего и откуда через 3 месяца банк возьмет этот наличный бакс
? Штаты гарантировали "баксосамальоты" ?
Просто интересны их версии.
Та какие баксы через 3 месяца...По 36,57 выдадут в гривне по окончанию срока
Комерційні банки скоріше нічого не видадуть, ризики дуже високі, а державні ще може видадуть. Але не точно, за 5 місяців війни спалено "живих" резервів 15 млрд доларів. Резерви очевидно закінчуються.
Дивно виглядає, коли роздутий держапарат бюрократів отримує по декілька тисяч доларів на місяць, коли економіка схлопується, немає секвестру бюджету, тому секвестр йде через курс долара.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:08
Евгений Н. написав: flysoulfly написав: asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
а что сами банкстеры об'ясняют, за счет чего и откуда через 3 месяца банк возьмет этот наличный бакс
? Штаты гарантировали "баксо-самальоты" ?
Просто интересны их версии.
Та какие баксы через 3 месяца...По 36,57 выдадут в гривне по окончанию срока
думаю, Штаты гарантировали(обещали...?) именно "баксо-самальоты"
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:13
xio13 написав:
відки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити...
Служба ) поки платят винагороду
Zebra написав:
Вони здають доляри по 40.45, відкривають депо по 37.
Я навіть не догадався до такого ))) якщо чесно
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:13
Все, пошел откат приема на 5 коп. Будем смотреть теперь, закрепимся ли на 40+ или возврат на 39.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:15
Zebra написав: xio13 написав:
Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити...
Вони здають доляри по 40.45, відкривають депо по 37.
Не знаю, я так не буду ризикувати))
Ні, ну якщо б я мав багато долярчиків, то попросив би дружину здати 1/3, чи 1/2 і на "акційне депо".
А так - маю всього лиш 3500$ і то завдяки дружині, якій я казав коли чекати, а коли купляти порціями
Тож вони мені вийшли по середньозваженому 35,5
А от з свіженькою гривнею(яка ще не вся прийшла) - я б побавився ОНЛАЙН в "акційне депо"
Але, якщо не буде онлайну - то треба знову буде просити свою дружину, щоб допомогла...
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Успіх
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:20
Успіх написав: Zebra написав: xio13 написав:
Цікаво, звідки у пересічних під час війни стільки вільної гривні, що ви готові кожен місяць додатково на 50000 відкривати депозити...
Вони здають доляри по 40.45, відкривають депо по 37.
Не знаю, я так не буду ризикувати))
Ні, ну якщо б я мав багато долярчиків, то попросив би дружину здати 1/3, чи 1/2 і на "акційне депо".
А так - маю всього лиш 3500$ і то завдяки дружині, якій я казав коли чекати, а коли купляти порціями
Тож вони мені вийшли по середньозваженому 35,5
А от з свіженькою гривнею(яка ще не вся прийшла) - я б побавився ОНЛАЙН в "акційне депо"
Але, якщо не буде онлайну - то треба знову буде просити свою дружину, щоб допомогла...
Я вас повністю підтримую, усю зайву гривню військові мають або витрачати, або конвертувати у валюту - бо вона обезціниться, це просто констатація факту, судячи з розкладів, а також прикладів перманентно воюючих країн.
Єдиний шанс зараз укріпити валюту - це контр-наступ під Херсоном і відкидання орків за Дніпро, це знизить загрозу для Миколаєва та Одеси, як мінімум буде можливість створити лінію оборони, це гарантії безпеки. Але поки орки матимуть можливість сконцентрувати ударний кулак з правого берегу дніпра, ситуація для інвесторів буде вкрай неприваблива.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:22
Zebra написав:
Комерційні банки скоріше нічого не видадуть, ризики дуже високі, а державні ще може видадуть. Але не точно, за 5 місяців війни спалено "живих" резервів 15 млрд доларів. Резерви очевидно закінчуються.
Дивно виглядає, коли роздутий держапарат бюрократів отримує по декілька тисяч доларів на місяць, коли економіка схлопується, немає секвестру бюджету, тому секвестр йде через курс долара.
В державних банках і в мирний час були проблеми з готівковою валютою (в мене особисто були проблеми з Ощадом і Укргазом), що і казати про військовий час?
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BIGor
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:25
турбуйте гарячки банок електронними петиціями. І цебільш актульно до бені, моні, алки. Інші банки бюрократію з відкриттям рахунків навряд чи онлайн перенсуть.
тітки у відділенні ні на що не впливають.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Сер 27 лип, 2022 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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