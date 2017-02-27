|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:26
вам решать, 2 депо (компенсация вам потерь на курсе)
Востаннє редагувалось prodigy
в Сер 27 лип, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3024 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:30
THB написав: vossmy написав:Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?
Откупайте частями
все сразу
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3024 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:32
prodigy написав:
переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут
Дружина вчора ходила о 14:00 і досі не перетелефонували. Сказали чекати підтвердження на купівлю валюти.
Я сьогодні зранку пішов... Теж саме, чекаю на підтвердження.
Що за брєд?
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:35
lov2108 написав: asti написав:
А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))
Головне щоб потім не видавали у гривні по курсу НБУ
головне щоб гарно вчився
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3024 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:43
я вже поясняв вам, якщо у вас раніше були відкриті поточні рахунки, то це буде швидше
пояснити у відділинні рядовому працівнику банку (навіть якщо нач.відділенння), це такий же сенс як писати про це на форумі (вони ні на що не впливають і праціють по інструкціях)
вчора відкрив 1 депо, прийшов в інший банк (а там тільки сьогодні отримали інструкціх), то сказали, проходьте завтра ми ще не вкурили як це зробити (депозит)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3024 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47
prodigy написав: Успіх написав: prodigy написав:
думаю вам надо будет сходить в отделение
Максимум, то можу лише у Приват і Ощад зайти, який за 40км від мене)) - але часу в мене багато не буде, то не знаю чи можна буде встигнути таке депо відкрити.
Але ще невідомо, чи ці банки такі депо практикують?
Або, як писав я вище - дружину можу попросити, але якщо будуть черги, то вона теж не буде мати часу на "ці дурниці"
ви писали , что 1% за обнал с карты для вас дорого,
а тут вы можите "заработать" минимум 4500грн на одном депо
переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут (так как текущие счета у вас (у нее ) будут и не надо открывать/тратить на это время)
вам решать, 2 депо в месяц 9к (компенсация вам потерь на курсе)
По перше не 9к в мес, а депо мінімум на 3 міс.
Це вже не так цікаво.
А по друге: якщо 6 банків таке дозволяють робити, то відважно йдіть і 12 депо в міс відкривайте.
9*6 )))))
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47
Andrey2512 написав: prodigy написав:
переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут
Дружина вчора ходила о 14:00 і досі не перетелефонували. Сказали чекати підтвердження на купівлю валюти.
Я сьогодні зранку пішов... Теж саме, чекаю на підтвердження.
Що за брєд?
не туда ходила
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3024 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:49
xio13
у него 100к в месяц (єто 2 депо),+ 14-15к деньги на которые будут питаться жена/дети
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3024 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:49
Andrey2512 написав: prodigy написав:
переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут
Дружина вчора ходила о 14:00 і досі не перетелефонували. Сказали чекати підтвердження на купівлю валюти.
Я сьогодні зранку пішов... Теж саме, чекаю на підтвердження.
Що за брєд?
Оооооо, моя дружина з двома дітьми не буде мати часу на оцей "брєд"!
prodigy написав:
я вже поясняв вам,
☝️Чуть вище ця відповідь☝️ і для Вас також))
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 27 лип, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3643
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52
prodigy написав:
не туда ходила
Газмяс на Подоле)
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30964
|33006530
|
|
|1620
|11307004
|
|
|7972
|22534006
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|