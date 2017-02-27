RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9739974097419742
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:26

вам решать, 2 депо (компенсация вам потерь на курсе)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 27 лип, 2022 13:46, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:30

  THB написав:
  vossmy написав:Zebra
Подскажи пожалуйста. Вчера закончился депозит в грн, и стоит вопрос - скупатся сечас по 40, или есть надежди хотя б на 38?

Откупайте частями


все сразу
prodigy
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут

Дружина вчора ходила о 14:00 і досі не перетелефонували. Сказали чекати підтвердження на купівлю валюти.

Я сьогодні зранку пішов... Теж саме, чекаю на підтвердження.

Що за брєд?
Andrey2512
 
Повідомлень: 166
З нами з: 04.04.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:35

  lov2108 написав:
  asti написав:А с чем такой рост бакса связан, дефолт Нафтогаза?
ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))

Головне щоб потім не видавали у гривні по курсу НБУ


головне щоб гарно вчився
prodigy
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:43

  Успіх написав:
  asti написав:ЗЫ: Скупился в Эксиме пА 37, 23 на 3 месяца... /))

Народ!
Там хто бігає по банках за оцією штукою☝️ - то наголошуйте тим банкам, щоб зробили можливість ОНЛАЙН відкривати такі депо!
Кажіть, що хлопці в окопах немають часу і можливості їздити за 100500км по банках :D підходить лише ОНЛАЙН/через смартфон! :D
Дякую! :D


я вже поясняв вам, якщо у вас раніше були відкриті поточні рахунки, то це буде швидше

пояснити у відділинні рядовому працівнику банку (навіть якщо нач.відділенння), це такий же сенс як писати про це на форумі (вони ні на що не впливають і праціють по інструкціях)

вчора відкрив 1 депо, прийшов в інший банк (а там тільки сьогодні отримали інструкціх), то сказали, проходьте завтра ми ще не вкурили як це зробити (депозит)
prodigy
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47

  prodigy написав:
  Успіх написав:
  prodigy написав:думаю вам надо будет сходить в отделение

Максимум, то можу лише у Приват і Ощад зайти, який за 40км від мене)) - але часу в мене багато не буде, то не знаю чи можна буде встигнути таке депо відкрити.
Але ще невідомо, чи ці банки такі депо практикують?
Або, як писав я вище - дружину можу попросити, але якщо будуть черги, то вона теж не буде мати часу на "ці дурниці" :D


ви писали , что 1% за обнал с карты для вас дорого,
а тут вы можите "заработать" минимум 4500грн на одном депо

переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут (так как текущие счета у вас (у нее ) будут и не надо открывать/тратить на это время)

вам решать, 2 депо в месяц 9к (компенсация вам потерь на курсе)

По перше не 9к в мес, а депо мінімум на 3 міс.
Це вже не так цікаво.
А по друге: якщо 6 банків таке дозволяють робити, то відважно йдіть і 12 депо в міс відкривайте.
9*6 )))))
xio13
 
Повідомлень: 662
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут

Дружина вчора ходила о 14:00 і досі не перетелефонували. Сказали чекати підтвердження на купівлю валюти.

Я сьогодні зранку пішов... Теж саме, чекаю на підтвердження.

Що за брєд?


не туда ходила
prodigy
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:49

xio13

у него 100к в месяц (єто 2 депо),+ 14-15к деньги на которые будут питаться жена/дети
prodigy
 
Повідомлень: 8236
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3024 раз.
Подякували: 2970 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:49

  Andrey2512 написав:
  prodigy написав:переводите деньги на дружину, она может открыть депо, первый займет около часа, последующие по 20 минут

Дружина вчора ходила о 14:00 і досі не перетелефонували. Сказали чекати підтвердження на купівлю валюти.

Я сьогодні зранку пішов... Теж саме, чекаю на підтвердження.

Що за брєд?

Оооооо, моя дружина з двома дітьми не буде мати часу на оцей "брєд"!
  prodigy написав:я вже поясняв вам,

☝️Чуть вище ця відповідь☝️ і для Вас також))
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 27 лип, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:не туда ходила


Газмяс на Подоле)
Andrey2512
 
Повідомлень: 166
З нами з: 04.04.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9739974097419742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30964 33006530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 22:48
Alex_ki
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11307004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534006
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (322)
27.07.2022 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.