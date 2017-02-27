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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 14:05
Andrey2512 написав:
Тем временем я уже второй валютный ДЕПО открыл в Газбанке )))
Добрий день.
А чи не могли б Ви додати більш деталей - як потім забирати гроші, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.
У мене був негативний досвід з укргазом, у них ios моб додаток після оновлення не працював, просто падав при запуску, причому тривало це мабуть більше місяця. Тобто такий-собі по надійності банк у цьому контексті
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:22
Присел в кафешку возле обменки в ТЦ, никто не сдает по 40 доллар и по 40.20 евро, все покупают, кто евро, кто доллары. Я всех предупреждал - 40 будет, но без похода на 55 пазл не складывается.
Наверно цифра 40 отрезвляет и вызывает олений забег.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:28
Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:28
Zebra написав:
Присел в кафешку возле обменки в ТЦ, никто не сдает по 40 доллар и по 40.20 евро, все покупают, кто евро, кто доллары.
Там внутри печатный станок, раз никто не сдаёт, но все покупают?
Zebra написав:
Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.
Ещё в январе-феврале "все знали", что нужно сбросить валюту, пока традиционный загон курса начала года, с тем, чтобы летом откупиться по 26. Сейчас эти полугодовые депозиты заканчиваются...
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:33
О,пошел принос, два мужика с баксами.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:37
Zebra написав:
Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.
Військові виплати .... переважна більшість людей, напевно жінки ?
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Forkop
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:46
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............27.07.2022...........28.07.2022
дата розрахунку..............26.07.2022............27.07.2022
Євро.................................37,0568.................37,1244...+0.18%
Долар США......................36,5686.................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0152 (вчера 1.0134).
Индекс доллара DXY в 15-00 106.94 (вчера 107.16)
Ничего нового. Привычные уже колебания в районе 107.
Объявленное сегодня послабление на рынке наличной валюты может говорить о том, что НБУ видит причины изменения ситуации на МБ и не считает происходящее аномалией. Не исключено также, что каналы поставки наличной валюты кое-как налаживаются, т.к. послабление позволяет переток в нал с безнала. Возможно, некоторое уменьшение разрыва (в %%) между официальным и наличным курсами можно объяснить не только инертностью рынка.
Из того, что мы можем наблюдать сами, стоит отметить некоторое увеличение объемов безналичного валютного рынка.
Кстати, в понедельник объем клиентского предложения приблизился к миллиарду, большую часть из которого выкупил НБУ. Объем выкупа втрое превысил предыдущую пятничную аномалию. Но вот это точно пока не станет трендом, во вторник вернулись к продаже. Объем этой продажи был весьма скромным, что уже можно считать признаком стабилизации.
У меня начали проявляться слабые проблески осторожного оптимизма.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 14:52
Zebra написав:
О,пошел принос, два мужика с баксами.
міняйло показав на половину шостої
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:01
Zebra написав:
О,пошел принос, два мужика с баксами.
Ото мужики!!!
Справжні козаки.*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:05
Forkop написав: Zebra написав:
Откуда у людей столько гривны? Пачками достают. Пятисотки. Складировали видимо.
Військові виплати .... переважна більшість людей, напевно жінки ?
50/50, але і у формі підходили купляти.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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