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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9742974397449745>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:07

  ScaryBee написав:алка (з мутками)

Тільки що на гарячці сказали, що вони у цій програмі участі не беруть. Можливо напишіть (у приватні?) про мутки.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:08

  ScaryBee написав:
  Zebra написав:О,пошел принос, два мужика с баксами.

міняйло показав на половину шостої

І так непоганий результат, по 40 зараз можна ще скинути.

Усі гривне облігації, депозити та все таке інше в прольоті, про що я вам неодноразово казав.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:17

  Zebra написав:І так непоганий результат, по 40 зараз можна ще скинути.

ой, та лінь. Уже завтра. А раптом ще стрибок мертвої кішки.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:19

  ScaryBee написав:
  Zebra написав:І так непоганий результат, по 40 зараз можна ще скинути.

ой, та лінь. Уже завтра. А раптом ще стрибок мертвої кішки.

це для тих, хто чекав 40, я бачу спред в районі 1%
лінивий відкат на 40 - це дуже добре - значить усі хто мав якісь плани по гривні - можуть їх реалізовувати по 40, такого, що спред 2 гривні і більше немає, можна неоторплячись приїхати в обмінку і скинути
а хто разом зі мною буде чекати до 55 - тримаймо стрій
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 27 лип, 2022 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:20

  Golf_streem написав:
  ScaryBee написав:алка (з мутками)

Тільки що на гарячці сказали, що вони у цій програмі участі не беруть. Можливо напишіть (у приватні?) про мутки.

я знаю тільки зі слухів. Зранку було наче можна через персмена, але сума депо від 2к валюти. Уже так, починається рух заднім ходом.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:21

  Zebra написав:а хто разом зі мною буде чекати до 55 - тримаймо стрій

жити ще довго, почекаємо.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:24

Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Понадобилось 7.5 лет, чтоб курс вернулся на 40.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:43

  UA написав:Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?

viewtopic.php?p=5464955#p5464955
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 15:56

Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
НБУ + 1% + 0,5%
Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин.
Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол.
Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.
Игорь Алексеевич
 
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