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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:07
ScaryBee написав:
алка (з мутками)
Тільки що на гарячці сказали, що вони у цій програмі участі не беруть. Можливо напишіть (у приватні?) про мутки.
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Golf_streem
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:08
ScaryBee написав: Zebra написав:
О,пошел принос, два мужика с баксами.
міняйло показав на половину шостої
І так непоганий результат, по 40 зараз можна ще скинути.
Усі гривне облігації, депозити та все таке інше в прольоті, про що я вам неодноразово казав.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:17
Zebra написав:
І так непоганий результат, по 40 зараз можна ще скинути.
ой, та лінь. Уже завтра. А раптом ще стрибок мертвої кішки.
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:19
ScaryBee написав: Zebra написав:
І так непоганий результат, по 40 зараз можна ще скинути.
ой, та лінь. Уже завтра. А раптом ще стрибок мертвої кішки.
це для тих, хто чекав 40, я бачу спред в районі 1%
лінивий відкат на 40 - це дуже добре - значить усі хто мав якісь плани по гривні - можуть їх реалізовувати по 40, такого, що спред 2 гривні і більше немає, можна неоторплячись приїхати в обмінку і скинути
а хто разом зі мною буде чекати до 55 - тримаймо стрій
Востаннє редагувалось Zebra
в Сер 27 лип, 2022 15:20, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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2
Додано: Сер 27 лип, 2022 15:20
Golf_streem написав: ScaryBee написав:
алка (з мутками)
Тільки що на гарячці сказали, що вони у цій програмі участі не беруть. Можливо напишіть (у приватні?) про мутки.
я знаю тільки зі слухів. Зранку було наче можна через персмена, але сума депо від 2к валюти. Уже так, починається рух заднім ходом.
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:21
Zebra написав:
а хто разом зі мною буде чекати до 55 - тримаймо стрій
жити ще довго, почекаємо.
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:24
Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?
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UA
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:27
Понадобилось 7.5 лет, чтоб курс вернулся на 40.
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Zebra
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:43
viewtopic.php?p=5464955#p5464955
UA написав:
Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 15:56
Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
НБУ + 1% + 0,5%
Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин.
Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол.
Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.
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Игорь Алексеевич
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