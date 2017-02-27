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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9742974397449745
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.

Если текущие счета в гривне и долларе в Аккорде уже есть, то новые счета открывать не надо
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21

  igorya написав:
  Andrey2512 написав:
Тем временем я уже второй валютный ДЕПО открыл в Газбанке )))


Добрий день.

А чи не могли б Ви додати більш деталей - як потім забирати гроші, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.
У мене був негативний досвід з укргазом, у них ios моб додаток після оновлення не працював, просто падав при запуску, причому тривало це мабуть більше місяця. Тобто такий-собі по надійності банк у цьому контексті :)


в банку казали що мобільний додаток працює в тестовому режимі,
з компа все працює

як буде через 3 міс не знає в банку ніхто (відділення це рівень пішака)

надійність банку не пов'язана з додатком
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:24

  Zebra написав:Присел в кафешку возле обменки в ТЦ, никто не сдает по 40 доллар и по 40.20 евро, все покупают, кто евро, кто доллары. Я всех предупреждал - 40 будет, но без похода на 55 пазл не складывается.
Наверно цифра 40 отрезвляет и вызывает олений забег.


попереджав, что ти помреш
маєш попередження, починай готуватись
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:26

  Игорь Алексеевич написав:Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
НБУ + 1% + 0,5%
Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин.
Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол.
Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.


для всех
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:38

Запорожье
USD/UAH 40.3/40.8
EUR/UAH 40.5/41.2
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:42

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 40.3/40.8
EUR/UAH 40.5/41.2


до конца года будет 75 за бакс
я все.
можете пинать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.

Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.
  igorya написав:як потім забирати гроші, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.

Відкрили валютну картку, на неї переведуть гроші. Або одразу в касі замовляти. Це зараз.
При мені двоє людей знімали валюту з карток. А ось що буде через 3 місяці - хз )
  Олежан написав:до конца года будет 75 за бакс

Да ну. Я надеюсь черный рынок успокоится и на этом всё и остановится. Страшно представить что будет при курсе 75((
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Да ну. Я надеюсь черный рынок успокоится и на этом всё и остановится. Страшно представить что будет при курсе 75((

тоже самое когда было страшно представить топливо по 60-70 грн
покупали аж бегом
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