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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 97439744974597469747>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21

  igorya написав:
  Andrey2512 написав:
Тем временем я уже второй валютный ДЕПО открыл в Газбанке )))


Добрий день.

А чи не могли б Ви додати більш деталей - як потім забирати гроші, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.
У мене був негативний досвід з укргазом, у них ios моб додаток після оновлення не працював, просто падав при запуску, причому тривало це мабуть більше місяця. Тобто такий-собі по надійності банк у цьому контексті :)


в банку казали що мобільний додаток працює в тестовому режимі,
з компа все працює

як буде через 3 міс не знає в банку ніхто (відділення це рівень пішака)

надійність банку не пов'язана з додатком
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:26

  Игорь Алексеевич написав:Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
НБУ + 1% + 0,5%
Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин.
Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол.
Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.


для всех
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:38

Запорожье
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.

Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.
  igorya написав:як потім забирати гроші, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.

Відкрили валютну картку, на неї переведуть гроші. Або одразу в касі замовляти. Це зараз.
При мені двоє людей знімали валюту з карток. А ось що буде через 3 місяці - хз )
  Олежан написав:до конца года будет 75 за бакс

Да ну. Я надеюсь черный рынок успокоится и на этом всё и остановится. Страшно представить что будет при курсе 75((
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:12

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.

Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.

Очереди могут быть там где много людей которые не были клиентами банка ранее. Мне сегодня менеджер пояснил, что поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен. Очереди кстати не было от слова совсем - когда я подошел - менеджер как раз занимался таким же клиентом как и я - поэтому я был в очереди первым. Если у человека нет нужных счетов - но он был ранее клиентом банка (например имел пару лет назад депо) - то завести счета с дальнейшим внесением денег - минут 15 максимум. А вот если клиент "с нуля" то там проводить его идентификацию, заполнять анкеты, заводить в базу, открывать счета и т.п. - геморр конкретный. Если таких клиентов несколько - то очередь наверняка возникает. Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.
А по поводу заказа валюты - там да - по сути вы внесли деньги и оставили заявку на приобретении валюты на бирже. Торги заканчиваютс после 15. Тогда становятся известны и результаты и на ваш счет заходит купленная валюта, после чего и оформляется депозит. Поэтому по сути раньше 15часов они никак
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?


Надо быть камикадзе финансовым, чтобы на 3 месяца открывать такое депо без возможности преждевременного закрытия. Здесь уже в сентябре может быть курс 50. А это почти 20% в гривне от текущего курса. Зачем такие заморочки, купите по 41, положите и хай лежать. А депо в банке - это уже рулетка. Не известно, какие ограничения могут ввести через 3 месяца. Введут конвертацию по курсу НБУ и вернут по 40 при реальном курсе в 50. Все имхо
jerua
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:20

  WallNutPen написав:поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен.

а депозит оформити не забули?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Тот кто сегодня покупает за грн - дол. депозит, должен осознавать, что через три мес. обратно не получит, минимум через 9 мес. Поэтому это дорожка для тех, кому нужны долгосрочные сбережения. А кто на последние покупает и думает их получит через 3 мес, то я бы поставил большой знак ???????


Каким образом продлевается на 9 месяцев? Я не понимаю.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ может пересмотреть курс доллара: эксперты прогнозируют рост курса валют

Опять рынок качают?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:22

  WallNutPen написав:
  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.

Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.

Очереди могут быть там где много людей которые не были клиентами банка ранее. Мне сегодня менеджер пояснил, что поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен. Очереди кстати не было от слова совсем - когда я подошел - менеджер как раз занимался таким же клиентом как и я - поэтому я был в очереди первым. Если у человека нет нужных счетов - но он был ранее клиентом банка (например имел пару лет назад депо) - то завести счета с дальнейшим внесением денег - минут 15 максимум. А вот если клиент "с нуля" то там проводить его идентификацию, заполнять анкеты, заводить в базу, открывать счета и т.п. - геморр конкретный. Если таких клиентов несколько - то очередь наверняка возникает. Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.
А по поводу заказа валюты - там да - по сути вы внесли деньги и оставили заявку на приобретении валюты на бирже. Торги заканчиваютс после 15. Тогда становятся известны и результаты и на ваш счет заходит купленная валюта, после чего и оформляется депозит. Поэтому по сути раньше 15часов они никак


а нет случайно такого, что валюта покупается на счет прозапаса и как-бы на этом всьо без дальнейших лишних телодвижений - дальше уже дело клиента ? :mrgreen:
а то я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел, мало ли.
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