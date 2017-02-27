Додано: Сер 27 лип, 2022 17:12

Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав: Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.

В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три. Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.

Очереди? Офигеть!

Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.

Очереди? Офигеть!Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.

Очереди могут быть там где много людей которые не были клиентами банка ранее. Мне сегодня менеджер пояснил, что поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен. Очереди кстати не было от слова совсем - когда я подошел - менеджер как раз занимался таким же клиентом как и я - поэтому я был в очереди первым. Если у человека нет нужных счетов - но он был ранее клиентом банка (например имел пару лет назад депо) - то завести счета с дальнейшим внесением денег - минут 15 максимум. А вот если клиент "с нуля" то там проводить его идентификацию, заполнять анкеты, заводить в базу, открывать счета и т.п. - геморр конкретный. Если таких клиентов несколько - то очередь наверняка возникает. Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.А по поводу заказа валюты - там да - по сути вы внесли деньги и оставили заявку на приобретении валюты на бирже. Торги заканчиваютс после 15. Тогда становятся известны и результаты и на ваш счет заходит купленная валюта, после чего и оформляется депозит. Поэтому по сути раньше 15часов они никак