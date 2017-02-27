|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:21
igorya написав: Andrey2512 написав:
Тем временем я уже второй валютный ДЕПО открыл в Газбанке )))
Добрий день.
А чи не могли б Ви додати більш деталей - як потім забирати гроші
, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.
У мене був негативний досвід з укргазом, у них ios моб додаток після оновлення не працював, просто падав при запуску, причому тривало це мабуть більше місяця. Тобто такий-собі по надійності банк у цьому контексті
в банку казали що мобільний додаток працює в тестовому режимі,
з компа все працює
як буде через 3 міс не знає в банку ніхто (відділення це рівень пішака)
надійність банку не пов'язана з додатком
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8238
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3025 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:26
Игорь Алексеевич написав:
Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
НБУ + 1% + 0,5%
Аккорд людей 0000чел. Оформление сказали займёт прибл. 30 мин.
Курс 36,93 + 100грн. открытие счёта в грн. + 20грн открытия счёта в дол.
Правда не спросил открытие эта сумма для всех клиентов
, согласно этой программы или для новичков типа как я, который не обслуж. в Аккорде ранее.
для всех
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8238
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3025 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:38
Запорожье
USD/UAH 40.3/40.8
EUR/UAH 40.5/41.2
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7640
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 2158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:49
Игорь Алексеевич написав:
Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.
igorya написав:
як потім забирати гроші, чи існує спосіб зробити це онлайн, включаючи відкриття віртуальної USD картки і тд.
Відкрили валютну картку, на неї переведуть гроші. Або одразу в касі замовляти. Це зараз.
При мені двоє людей знімали валюту з карток. А ось що буде через 3 місяці - хз )
Олежан написав:
до конца года будет 75 за бакс
Да ну. Я надеюсь черный рынок успокоится и на этом всё и остановится. Страшно представить что будет при курсе 75((
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:12
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.
Очереди могут быть там где много людей которые не были клиентами банка ранее. Мне сегодня менеджер пояснил, что поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен. Очереди кстати не было от слова совсем - когда я подошел - менеджер как раз занимался таким же клиентом как и я - поэтому я был в очереди первым. Если у человека нет нужных счетов - но он был ранее клиентом банка (например имел пару лет назад депо) - то завести счета с дальнейшим внесением денег - минут 15 максимум. А вот если клиент "с нуля" то там проводить его идентификацию, заполнять анкеты, заводить в базу, открывать счета и т.п. - геморр конкретный. Если таких клиентов несколько - то очередь наверняка возникает. Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.
А по поводу заказа валюты - там да - по сути вы внесли деньги и оставили заявку на приобретении валюты на бирже. Торги заканчиваютс после 15. Тогда становятся известны и результаты и на ваш счет заходит купленная валюта, после чего и оформляется депозит. Поэтому по сути раньше 15часов они никак
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:18
UA написав:
Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?
Надо быть камикадзе финансовым, чтобы на 3 месяца открывать такое депо без возможности преждевременного закрытия. Здесь уже в сентябре может быть курс 50. А это почти 20% в гривне от текущего курса. Зачем такие заморочки, купите по 41, положите и хай лежать. А депо в банке - это уже рулетка. Не известно, какие ограничения могут ввести через 3 месяца. Введут конвертацию по курсу НБУ и вернут по 40 при реальном курсе в 50. Все имхо
-
jerua
-
-
- Повідомлень: 842
- З нами з: 28.01.09
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:20
WallNutPen написав:
поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен.
а депозит оформити не забули?
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 103
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:21
Игорь Алексеевич написав:
Тот кто сегодня покупает за грн - дол. депозит, должен осознавать, что через три мес. обратно не получит, минимум через 9 мес. Поэтому это дорожка для тех, кому нужны долгосрочные сбережения. А кто на последние покупает и думает их получит через 3 мес, то я бы поставил большой знак ???????
Каким образом продлевается на 9 месяцев? Я не понимаю.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:21
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:22
WallNutPen написав: Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
Заходил сегодня в 2 отделения Укргаза.
В одном запись до вторника, в другом в порядке живой очереди, но волокита минимум сказали часика на три.
Очереди? Офигеть!
Там как то валюту долго заказывают. У меня только сегодня депо открыли. Так я заявку подал в 10 утра, а жена со вчера. И всех одобрили сегодня около 15:00.
Очереди могут быть там где много людей которые не были клиентами банка ранее. Мне сегодня менеджер пояснил, что поскольку у меня есть и прозапасы и текущие счета в валюте мне ничего не надо открывать то мне сразу с ордером в кассу. То есть я за 5 минут был свободен. Очереди кстати не было от слова совсем - когда я подошел - менеджер как раз занимался таким же клиентом как и я - поэтому я был в очереди первым. Если у человека нет нужных счетов - но он был ранее клиентом банка (например имел пару лет назад депо) - то завести счета с дальнейшим внесением денег - минут 15 максимум. А вот если клиент "с нуля" то там проводить его идентификацию, заполнять анкеты, заводить в базу, открывать счета и т.п. - геморр конкретный. Если таких клиентов несколько - то очередь наверняка возникает. Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.
А по поводу заказа валюты - там да - по сути вы внесли деньги и оставили заявку на приобретении валюты на бирже. Торги заканчиваютс после 15. Тогда становятся известны и результаты и на ваш счет заходит купленная валюта, после чего и оформляется депозит. Поэтому по сути раньше 15часов они никак
а нет случайно такого, что валюта покупается на счет прозапаса и как-бы на этом всьо без дальнейших лишних телодвижений - дальше уже дело клиента ?
а то я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел, мало ли.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3579
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1730 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
, Олежан
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|30965
|33009046
|
|
|1620
|11309274
|
|
|7972
|22534057
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|