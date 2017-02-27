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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:22
К вечеру биды несколько подросли до 40.30, явно украинский бизнес с неодобрением воспринял дефолт Нафтогаза, многие из них держат свои деньги в гривневых инструментах и теперь поняли, что их деньги может постигнуть та же участь...
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:27
Andrey2512 написав: Игорь Алексеевич написав:
Тот кто сегодня покупает за грн - дол. депозит, должен осознавать, что через три мес. обратно не получит, минимум через 9 мес. Поэтому это дорожка для тех, кому нужны долгосрочные сбережения. А кто на последние покупает и думает их получит через 3 мес, то я бы поставил большой знак ???????
Каким образом продлевается на 9 месяцев? Я не понимаю.
типу через 3 міс добровільно примусово попоросять продовжити
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:27
jerua написав: UA написав:
Какие банки уже продают валюту по курсу межбанка с последующим депо на 3 месяца?
Приват 24 ещё не предлагает?
Надо быть камикадзе финансовым, чтобы на 3 месяца открывать такое депо без возможности преждевременного закрытия. Здесь уже в сентябре может быть курс 50. А это почти 20% в гривне от текущего курса. Зачем такие заморочки, купите по 41, положите и хай лежать. А депо в банке - это уже рулетка. Не известно, какие ограничения могут ввести через 3 месяца. Введут конвертацию по курсу НБУ и вернут по 40 при реальном курсе в 50. Все имхо
А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность
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kuzment
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:50
Металургійна компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинено роботу гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК).
Працівники гірничого департаменту будуть отримувати 2/3 зарплати. Таке рішення викликане серйозними економічними факторами, зокрема, зниженням економічної активності в Європі, зменшенням попиту на залізорудну продукцію, а також суттєвим зростанням витрат на транспортування ЗРС [залізорудної сировини]», – йдеться у заяві.
В «АрселорМіттал Кривий Ріг» запевнили, що підприємство і надалі зберігатиме робочі місця та посади за мобілізованими працівниками. «У той же час змушене відмовитися від виплат їм середнього заробітку, для того щоб уникнути бодай мінімального скорочення персоналу серед 22-тисячного колективу», – додали у компанії.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:51
Alex2007 написав:
я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел
Ну мы же два раза прошли через это.Здорово стерилизуется гривневая масса населения , стоящего в очередях.Главное не дать этой массе купить реальный доллар.А на счету в банке потом будут стандартные фразы - в кассе сегодня нет, приходите завтра.Банк будет оздоравливаться по программе рассчитанной на 2 года.И т д.Люди просто реально не могут оценить окружающую обстановку.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:56
kuzment написав:
А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность
Многие верили, что выше не пойдет. Я сам конвертанул остаток гривны по 39,2. И не жалею, так как предполагаю, что в сентябре увижу минимум 45. Но это я так думаю. Никого не отговариваю от депо. Выбор каждый делает сам. Может я тоже ошибусь и курс укрепится на 37. Но от этого буду только рад за родную гривночку.
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jerua
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Додано: Сер 27 лип, 2022 17:58
kuzment написав: jerua написав:
Надо быть камикадзе финансовым, чтобы на 3 месяца открывать такое депо без возможности преждевременного закрытия. Здесь уже в сентябре может быть курс 50. А это почти 20% в гривне от текущего курса. Зачем такие заморочки, купите по 41, положите и хай лежать. А депо в банке - это уже рулетка. Не известно, какие ограничения могут ввести через 3 месяца. Введут конвертацию по курсу НБУ и вернут по 40 при реальном курсе в 50. Все имхо
А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность
Вы конечно же не поверите, но у некоторых текущие доходы в гривне превышают расходы.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:01
Zebra написав:
К вечеру биды несколько подросли до 40.30, явно украинский бизнес с неодобрением воспринял дефолт Нафтогаза, многие из них держат свои деньги в гривневых инструментах и теперь поняли, что их деньги может постигнуть та же участь...
Да, но при этом Минфин вчера неплохо разместился - без малого десять миллиардов, большая часть в гривне))
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:04
jerua написав: kuzment написав:
А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37? Вот и сейчас, людьми управляет жадность
Многие верили, что выше не пойдет. Я сам конвертанул остаток гривны по 39,2. И не жалею, так как предполагаю, что в сентябре увижу минимум 45. Но это я так думаю. Никого не отговариваю от депо. Выбор каждый делает сам. Может я тоже ошибусь и курс укрепится на 37. Но от этого буду только рад за родную гривночку.
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:05
Alex2007 написав:
а то я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел
Суета
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