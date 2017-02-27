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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:07
WallNutPen написав:
Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.
Да обыкновенно это для Укргаза. Попробовал стать их клиентом в апреле этого года. Очередь из трёх-четырёх человек и за час, что я просидел в отделении, не продвинулась вообще. Прикинув, что так мне светит целый день просидеть и не факт, что меня успеют обслужить, ушёл. Это тогда он уже перестал оформлять депо по курсу НБУ + 1% и наплыва народа, как я понимаю, не было. Ну а если сейчас ломанулись, то если упомянутый вторник - это ближайший, а не в следующем году, то это ещё очень быстро
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moveton
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:08
ScaryBee написав:
типу через 3 міс добровільно примусово попоросять продовжити
Подивимося )
Кучинелли написав:
Ну мы же два раза прошли через это.Здорово стерилизуется гривневая масса населения , стоящего в очередях.Главное не дать этой массе купить реальный доллар.А на счету в банке потом будут стандартные фразы - в кассе сегодня нет, приходите завтра.Банк будет оздоравливаться по программе рассчитанной на 2 года.И т д.Люди просто реально не могут оценить окружающую обстановку.
В Марте - Июле никого ж не смущали подобные депо?) Тогда Газбанк по наличному курсу депо открывал)
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:11
jump написав:
Металургійна компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинено роботу
гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК).
Працівники гірничого департаменту будуть отримувати 2/3 зарплати
. Таке рішення викликане серйозними економічними факторами, зокрема, зниженням економічної активності в Європі, зменшенням попиту на залізорудну продукцію, а також суттєвим зростанням витрат на транспортування ЗРС [залізорудної сировини]», – йдеться у заяві.
В «АрселорМіттал Кривий Ріг» запевнили, що підприємство і надалі зберігатиме робочі місця та посади за мобілізованими працівниками. «У той же час змушене відмовитися від виплат їм середнього заробітку, для того щоб уникнути бодай мінімального скорочення персоналу серед 22-тисячного колективу
», – додали у компанії.
Щось в голові інколи крутиться....санкції...
Санкції... проти агресора....
Санкції...
Перший пакет, другий.... шостий...
Жорсткі станції... жорсткі!!!
- Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод!
Хмммммм 🤔🤔🤔
Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше?
А зараз? 300? 400?
Ні? 60?????
Як так???!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 27 лип, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:12
очень интересно
почему вдруг модератор удалил мое мнение что курс до конца года будет 75?
я даже не знаю как это прокомментировать можно)
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Олежан
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:25
Нельзя что-то плохое тут публиковать.
Олежан написав:
очень интересно
почему вдруг модератор удалил мое мнение что курс до конца года будет 75?
я даже не знаю как это прокомментировать можно)
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BIGor
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:26
BIGor написав:
Нельзя что-то плохое тут публиковать.
Олежан написав:
очень интересно
почему вдруг модератор удалил мое мнение что курс до конца года будет 75?
я даже не знаю как это прокомментировать можно)
больше не буду.
курс будет 25.
а по индексу биг мага должен быть 13
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Олежан
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:27
Евгений Н. написав:
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
Пока Кур 37, индекс местного помидора выше чем индекс банана с Эквадора...
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ЛОБ
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