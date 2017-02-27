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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 18:07
WallNutPen написав:
Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.
Да обыкновенно это для Укргаза. Попробовал стать их клиентом в апреле этого года. Очередь из трёх-четырёх человек и за час, что я просидел в отделении, не продвинулась вообще. Прикинув, что так мне светит целый день просидеть и не факт, что меня успеют обслужить, ушёл. Это тогда он уже перестал оформлять депо по курсу НБУ + 1% и наплыва народа, как я понимаю, не было. Ну а если сейчас ломанулись, то если упомянутый вторник - это ближайший, а не в следующем году, то это ещё очень быстро
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moveton
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:08
ScaryBee написав:
типу через 3 міс добровільно примусово попоросять продовжити
Подивимося )
Кучинелли написав:
Ну мы же два раза прошли через это.Здорово стерилизуется гривневая масса населения , стоящего в очередях.Главное не дать этой массе купить реальный доллар.А на счету в банке потом будут стандартные фразы - в кассе сегодня нет, приходите завтра.Банк будет оздоравливаться по программе рассчитанной на 2 года.И т д.Люди просто реально не могут оценить окружающую обстановку.
В Марте - Июле никого ж не смущали подобные депо?) Тогда Газбанк по наличному курсу депо открывал)
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Andrey2512
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:11
jump написав:
Металургійна компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявила, що з 1 серпня на найближчі три місяці буде призупинено роботу
гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК).
Працівники гірничого департаменту будуть отримувати 2/3 зарплати
. Таке рішення викликане серйозними економічними факторами, зокрема, зниженням економічної активності в Європі, зменшенням попиту на залізорудну продукцію, а також суттєвим зростанням витрат на транспортування ЗРС [залізорудної сировини]», – йдеться у заяві.
В «АрселорМіттал Кривий Ріг» запевнили, що підприємство і надалі зберігатиме робочі місця та посади за мобілізованими працівниками. «У той же час змушене відмовитися від виплат їм середнього заробітку, для того щоб уникнути бодай мінімального скорочення персоналу серед 22-тисячного колективу
», – додали у компанії.
Щось в голові інколи крутиться....санкції...
Санкції... проти агресора....
Санкції...
Перший пакет, другий.... шостий...
Жорсткі станції... жорсткі!!!
- Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод!
Хмммммм 🤔🤔🤔
Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше?
А зараз? 300? 400?
Ні? 60?????
Як так???!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 27 лип, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:27
Евгений Н. написав:
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
Пока Кур 37, индекс местного помидора выше чем индекс банана с Эквадора...
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Додано: Сер 27 лип, 2022 18:59
Кучинелли написав: Alex2007 написав:
я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел
Ну мы же два раза прошли через это.Здорово стерилизуется гривневая масса населения , стоящего в очередях.Главное не дать этой массе купить реальный доллар.А на счету в банке потом будут стандартные фразы - в кассе сегодня нет, приходите завтра.Банк будет оздоравливаться по программе рассчитанной на 2 года.И т д.Люди просто реально не могут оценить окружающую обстановку.
Что, и ОТП себе такое позволял?
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:03
Успіх написав:
Щось в голові інколи крутиться....санкції...
Санкції... проти агресора....
Санкції...
Перший пакет, другий.... шостий...
Жорсткі станції... жорсткі!!!
- Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод!
Хмммммм 🤔🤔🤔
Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше?
А зараз? 300? 400?
Ні? 60?????
Як так???!
В Китай всё возят.
Долярчик, ты по Северомуйскому тоннелю можешь чем ни будь пульнуть?
Востаннє редагувалось UA
в Сер 27 лип, 2022 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:05
Вітаюсь совсіма.
Вчора Центральна контора в Дніпрі УкрГазБанку на Леніна так і не змогла купити на МВБ доляри мені на депозит. Вони вчора навчалися. Навіть не знали про 0,5 відсотка брокерських за купівлю. Брокери списали гроші, а доляри не зайшли. Повернули гривню по службовій записці.
Сьогодні нарешті спрацювало. І воно пройшло так:
1-ше списання курс НБУ+0,5 відсотка брокерських;
2-ге списання після 16 години, після приходу долярів в банк по закінченню торгів. Ще 1 відсоток на всю попередню суму, я так розумію в доходи банка!
Два заходи в банк. Перший подати заявку на торги, і то треба робити десь до 14 години. І другий, після 16 години отримання результатів торгів. Було 6 чоловік. Розгреблися десь до без чверті 18!
Фактичний курс купівлі вийшов 37,118977778 грн./дол.
ВО
Хай щастить!
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:18
Евгений Н. написав:
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
Хорошо было бы. Но это больше похоже на сказку. Здесь бы хоть войну закончить, которая бьет сильно по бизнесу.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:21
jerua написав: Евгений Н. написав:
Скоро уже 300ярдов рашистких нам передадут + следующие 70 лет выплат по репарациям от свинособак. Так что заживем. Кур 37 врядли будет, скорее 27 ожидается.
Хорошо было бы. Но это больше похоже на сказку. Здесь бы хоть войну закончить, которая бьет сильно по бизнесу.
Война, в первую очередь, колоссальные расходы.
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ЛОБ
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