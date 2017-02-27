Додано: Сер 27 лип, 2022 18:07

WallNutPen написав: Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить. Но вот чтобы писаться на следующий вторник (если сегодня среда) то я даже не представляю что в отделении должно происходить.

Да обыкновенно это для Укргаза. Попробовал стать их клиентом в апреле этого года. Очередь из трёх-четырёх человек и за час, что я просидел в отделении, не продвинулась вообще. Прикинув, что так мне светит целый день просидеть и не факт, что меня успеют обслужить, ушёл. Это тогда он уже перестал оформлять депо по курсу НБУ + 1% и наплыва народа, как я понимаю, не было. Ну а если сейчас ломанулись, то если упомянутый вторник - это ближайший, а не в следующем году, то это ещё очень быстро