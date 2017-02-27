RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9746974797489749>
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:21

  Andrey2512 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Тот кто сегодня покупает за грн - дол. депозит, должен осознавать, что через три мес. обратно не получит, минимум через 9 мес. Поэтому это дорожка для тех, кому нужны долгосрочные сбережения. А кто на последние покупает и думает их получит через 3 мес, то я бы поставил большой знак ???????


Каким образом продлевается на 9 месяцев? Я не понимаю.


реально утихнет ажиотаж курса дол не раньше марта 23года. Банки будут морозится, что нет в кассе дол. Потом после недельных криков клиентов привезут мятые и с пятнами. Клиент устанет бодаться и продлит ещё на 3 мес. Поэтому лучше сразу на дело минимум от 9мес. Это Акция для тех у кого идут постоянные поступления в грн. и чел. собирает валюту на покупку предположим авто в сентябре 23 года
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:Что, и ОТП себе такое позволял?


Сейчас нет разницы, какой банк.В военное время вообще могут конфисковать деньги на нужды.И правильно сделают... :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:33

  Кучинелли написав:
  UA написав:Что, и ОТП себе такое позволял?


Сейчас нет разницы, какой банк.В военное время вообще могут конфисковать деньги на нужды.И правильно сделают... :)

Бежать недвижимость покупать?
UA
 
Повідомлень: 7049
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 1869 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:В Марте - Июле никого ж не смущали подобные депо?) Тогда Газбанк по наличному курсу депо открывал)


В начале войны не было такой финансовой ситуации.Такие депо были малочисленны, тут все одесситов выспрашивали - как. где.Да, было дело и отдали.Но дальше нет уверенности...совсем.Есть опыт прошлых лет.Газбанк всю жизнь этим занимается, у него я такой депо забирал неск месяцев гривной в 2009.Больше с ним не связываюсь.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:36

  UA написав:
  Кучинелли написав:
  UA написав:Что, и ОТП себе такое позволял?


Сейчас нет разницы, какой банк.В военное время вообще могут конфисковать деньги на нужды.И правильно сделают... :)

Бежать недвижимость покупать?


Почему, зачем :?: Собственно дело личное.У меня нет гривен, я не знаю что кто на них будет покупать.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  UA написав:покупать?


Да, кстати, хороший вопрос.Сейчас и нечего покупать.Весь подобный бизнесс купи - продай окажется убыточным.На рынках стоят спекули и пытаются в гривнах вернуть вложенные средства, не глядя на курс.Хоть как то продаться, т к спрос упал.Т е если исходную сумму вложений считать в долларах, что абсолютно правильно, то торговать в плюс очень сложно нынче.Ну а если как туповатые долярчики и многие иные деятели здесь котлеты исчисляют в гривнах, то ...им пора на Уолстрит научить бафетов бестолковых.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 30.11.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:42

  kuzment написав:
  jerua написав:А чего на прошлой неделе в спокойной обстановке не купить по 37?
в спокойной обстановке :shock:
flysoulfly
 
Повідомлень: 693
З нами з: 13.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:45

  Игорь написав:
  Alex2007 написав:а то я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел

Суета :)
ну хоть без буквы Х
flysoulfly
 
Повідомлень: 693
З нами з: 13.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:50

Приціл 622, кутомір 36,25 - шість снарядів - вогонь!!!

  UA написав:
  Успіх написав:Щось в голові інколи крутиться....санкції...
Санкції... проти агресора....
Санкції...
Перший пакет, другий.... шостий...
Жорсткі станції... жорсткі!!!
- Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод!
Хмммммм 🤔🤔🤔

Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше?
А зараз? 300? 400?

Ні? 60?????
Як так???! :shock:

В Китай всё возят.
Долярчик, ты по Северомуйскому тоннелю можешь чем ни будь пульнуть?

Звичайно :mrgreen: - наша "гвоздика" легко туди дострілює! :mrgreen:
Давай координати!
Приціл -.....
Кутомір -....
Скільки пуьльнути снарядів?
:mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3647
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:52

  UA написав:
  Кучинелли написав:
  Alex2007 написав:я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел


Ну мы же два раза прошли через это.Здорово стерилизуется гривневая масса населения , стоящего в очередях.Главное не дать этой массе купить реальный доллар.А на счету в банке потом будут стандартные фразы - в кассе сегодня нет, приходите завтра.Банк будет оздоравливаться по программе рассчитанной на 2 года.И т д.Люди просто реально не могут оценить окружающую обстановку.

Что, и ОТП себе такое позволял?
ОТП и другие фирмачи - вряд ли.
Из незакопанных подобных , наверняка такое массово тулил Ощад.
Остальных закопали.
flysoulfly
 
Повідомлень: 693
З нами з: 13.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9746974797489749>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], HongKilDong і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3095, 3096, 3097
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30968 33009240
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 19:28
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1620 11309307
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лип, 2022 15:20
_hunter
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22534064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (666)
27.07.2022 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.