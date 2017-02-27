Игорь Алексеевич написав:Тот кто сегодня покупает за грн - дол. депозит, должен осознавать, что через три мес. обратно не получит, минимум через 9 мес. Поэтому это дорожка для тех, кому нужны долгосрочные сбережения. А кто на последние покупает и думает их получит через 3 мес, то я бы поставил большой знак ???????
Каким образом продлевается на 9 месяцев? Я не понимаю.
реально утихнет ажиотаж курса дол не раньше марта 23года. Банки будут морозится, что нет в кассе дол. Потом после недельных криков клиентов привезут мятые и с пятнами. Клиент устанет бодаться и продлит ещё на 3 мес. Поэтому лучше сразу на дело минимум от 9мес. Это Акция для тех у кого идут постоянные поступления в грн. и чел. собирает валюту на покупку предположим авто в сентябре 23 года
Andrey2512 написав:В Марте - Июле никого ж не смущали подобные депо?) Тогда Газбанк по наличному курсу депо открывал)
В начале войны не было такой финансовой ситуации.Такие депо были малочисленны, тут все одесситов выспрашивали - как. где.Да, было дело и отдали.Но дальше нет уверенности...совсем.Есть опыт прошлых лет.Газбанк всю жизнь этим занимается, у него я такой депо забирал неск месяцев гривной в 2009.Больше с ним не связываюсь.
Да, кстати, хороший вопрос.Сейчас и нечего покупать.Весь подобный бизнесс купи - продай окажется убыточным.На рынках стоят спекули и пытаются в гривнах вернуть вложенные средства, не глядя на курс.Хоть как то продаться, т к спрос упал.Т е если исходную сумму вложений считать в долларах, что абсолютно правильно, то торговать в плюс очень сложно нынче.Ну а если как туповатые долярчики и многие иные деятели здесь котлеты исчисляют в гривнах, то ...им пора на Уолстрит научить бафетов бестолковых.
Успіх написав:Щось в голові інколи крутиться....санкції... Санкції... проти агресора.... Санкції... Перший пакет, другий.... шостий... Жорсткі станції... жорсткі!!! - Ну, звичайно, не зразу вони подіють, а от через декілька місяців - підо-рашці п#да точно прийде! Курс рубля в тар-тарари і голод! Хмммммм 🤔🤔🤔
Який там курс фуб-ля був в березні? 150? Більше? А зараз? 300? 400?
Ні? 60????? Як так???!
В Китай всё возят. Долярчик, ты по Северомуйскому тоннелю можешь чем ни будь пульнуть?
Звичайно - наша "гвоздика" легко туди дострілює! Давай координати! Приціл -..... Кутомір -.... Скільки пуьльнути снарядів?
Alex2007 написав:я смотрю какой-то депозитный ажиотаж пошел
Ну мы же два раза прошли через это.Здорово стерилизуется гривневая масса населения , стоящего в очередях.Главное не дать этой массе купить реальный доллар.А на счету в банке потом будут стандартные фразы - в кассе сегодня нет, приходите завтра.Банк будет оздоравливаться по программе рассчитанной на 2 года.И т д.Люди просто реально не могут оценить окружающую обстановку.
Что, и ОТП себе такое позволял?
ОТП и другие фирмачи - вряд ли. Из незакопанных подобных , наверняка такое массово тулил Ощад. Остальных закопали.