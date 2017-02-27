идет к паритету с найкрасившой.
"Приціл 622, кутомір 36,25 - шість снарядів - вогонь!!!
не так у нас:
" триста тридцять пли"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 лип, 2022 19:55
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:01
А ниче, шо Газбанк тогда был совсем другим - обычной частной регионовской прачечной Горбаля и К° ?
Именно это довело банк к 2009 "до ручки"
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Три недели назад был наличный курс Укргаза 36.4 - я узнал в отделении, можно ли открыть депо на месяц? Сказали, что да, гривнами. На любую сумму, через виртуальную покупку валюты в кассе.
И я стреманулся.
А сегодня открыл 2 депо по 37.13 ) и на 3 месяца ). Эхх
Востаннє редагувалось Andrey2512 в Сер 27 лип, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:25
Федеральний резерв США вдруге поспіль підвищив ключову ставку одразу на 75 базисних пунктів до діапазону 2,25%-2,5%, з метою приборкати дедалі швидшу інфляцію в країні.
Про це йдеться у повідомленні ФРС.
Таке рішення знаменує четверте поспіль підвищення ставки американським регулятором, з яких два останні передбачали зростання на 0,75 в.п.
ФРС фіксує помʼякшення останніх показників витрат і виробництва, проте інфляція в країні залишається високою. Вона відображає дисбаланс попиту та пропозиції на ринку внаслідок пандемії, вищі ціни на продовольство та енергію, а також більший ціновий тиск.
"Війна Росії проти України спричиняє величезні людські та економічні труднощі. Війна та пов’язані з нею події створюють додатковий тиск на інфляцію та негативно впливають на світову економічну діяльність", – зауважує у своєму повідомленні Комітет з відкритих ринків.
Комітет підкреслює, що прагне досягти максимальної зайнятості та повернути інфляцію до цілі у 2% у довгостроковій перспективі.
З цією метою ФРС підвищує цільовий діапазон ставки по федеральних фондах до діапазону 2,25%-2,5% та передбачає, що подальше підвищення діапазону "буде доречним".
Крім того, США продовжать скорочувати портфель казначейських та інших цінних паперів, емітованих федеральними агентствами чи компаніями, згідно затвердженого плану.
"Комітет буде готовий скоригувати позицію грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню цілей", – резюмують члени Комітету.
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:41
Трошки гумору на вечір))
Треба підказати банкам, щоб дали назву тим депозитам))
Тобто, реклама тих депо має бути така:
"Відкрийте у нас валютний депозит "лоШАРА" на 3міс. і Ви переконаєтесь у правильності назви цього депозиту!"
Додано: Сер 27 лип, 2022 20:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:07
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:10
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:22
курс укрепиться если:
- заработает экспорт зерна
-валюта экспортеров будет продаваться через 30-50дней на МБ (не так как сегодня, до войны было 120, сделали 180)
-прекратиться ажиотаж и дикий спрос не только на валюту , но и на импортные товары (хотя второе исходит из первого: не желая платить дорого за доллар пытаются купить товары по "старым" ценам, могу заявить что по старым уже мало что осталось , практически ничего, т.е. на е-каталог есть цены, но нет товаров по таким ценам)
Додано: Сер 27 лип, 2022 21:26
Один снаряд на 100 мегатонн пожалуйста
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